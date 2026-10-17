जांच के बहाने बुलाया, कपड़े उतारे और प्राइवेट पार्ट छूने को किया मजबूर; डॉक्टर पर आरोप
महिला के मुताबिक, वह अपने मंगेतर की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गई थी। उस समय उसके साथ उसकी मौसी भी थीं। महिला का आरोप है कि डॉक्टर ने उसकी मौसी को जांच वाले कमरे से बाहर जाने के लिए कहा।
असम के गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) में महिला ने डॉक्टर पर जांच के बहाने यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि डॉक्टर ने उसकी मर्जी के बिना उसके निजी अंगों को छुआ और उसे अपने निजी अंगों को छूने के लिए मजबूर किया। पीड़िता ने इस मामले में भंगागढ़ पुलिस स्टेशन और महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की शुरुआती जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी डॉक्टर की पहचान डॉ. ऋषिकेश के रूप में बताई गई है। जीएमसीएच पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है।
महिला के मुताबिक, वह अपने मंगेतर की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गई थी। उस समय उसके साथ उसकी मौसी भी थीं। महिला का आरोप है कि डॉक्टर ने उसकी मौसी को जांच वाले कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। इसके बाद डॉक्टर ने उससे उसके प्रेम संबंध और शारीरिक रिश्तों के बारे में सवाल किए। डॉक्टर ने फिर उसकी जांच करने की बात कही और उसे पेट के निचले हिस्से और सीने की जांच के लिए लेटने को कहा।
डॉक्टर ने उतारे महिला के कपड़े
महिला ने आरोप लगाया कि कपड़े उतारने को लेकर असहजता जताने के बावजूद डॉक्टर ने उसकी पैंट नीचे खींच दी और उसकी सहमति के बिना निजी अंगों को छुआ। महिला का कहना है कि डॉक्टर ने उसे अपने निजी अंगों को छूने के लिए मजबूर किया। इस दौरान वह बुरी तरह घबरा गई और रोने लगी। महिला का कहना है कि इसके बाद डॉक्टर ने उसे कपड़े पहनने के लिए कहा और उससे पूछा कि क्या उसे कभी यौन भावनाएं महसूस हुई हैं।
पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
पीड़िता ने बताया कि वह डॉक्टर होने के कारण शुरुआत में कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसे जांच के दौरान असहज महसूस हो रहा था। उसने कहा कि उसे अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच का अंतर पता है और डॉक्टर का व्यवहार गलत था। महिला के मुताबिक, वह केवल अपने मंगेतर की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने अस्पताल गई थी और उसे ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी। महिला ने पुलिस से शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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