लिपस्टिक से बाथरूम में लिखी बम से उड़ाने की धमकी, इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिग
असम के डिब्रूगढ़ से कोलकाता के लिए जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी को लिपस्टिक के जरिए फ्लाइट की बाथरूम में लिखा गया था। इसके बाद प्रोटोकॉल के तहत फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और जांच के लिए ले जाया गया।
असम के डिब्रूगढ़ से कोलकाता आने वाले इंडिगो की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। शनिवार को यह घटना उस वक्त हुई जब फ्लाइट के वाशरूम में लिपस्टिक से लिखा एक बम धमकी वाला संदेश मिला। अधिकारियों के मुताबिक फ्लाइट को शाम 7:37 बजे सुरक्षित उतारा गया और प्रोटोकॉल के तहत उसे आइसोलेशन में ले जाया गया है। सभी यात्रियों को भी सुरक्षित उतार लिया गया है।
अपडेट की जा रही है।
