वायु सेना का रिटायर्ड जवान गिरफ्तार, पाकिस्तानी जासूस को लीक कर रहा था खुफिया जानकारी
असम के सोनितपुर जिले में पाकिस्तानी जासूसों से संबंधों के आरोप में भारतीय वायु सेना के रिटायर्ड जवान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिचरण भूमिज ने बताया, 'शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी जासूस के साथ संवेदनशील दस्तावेज और जानकारी साझा की थी। पुलिस ने उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है।' भूमिज ने बताया कि उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, हालांकि कुछ डेटा को डिलीट किया जा चुका है।
आरोपी भारतीय वायुसेना में जूनियर वारंट ऑफिसर था और 2002 में तेजपुर के सलोनीबारी बेस से रिटायर्ड हुआ था। बाद में वह तेजपुर विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में शामिल हो गया, लेकिन फिर उसने नौकरी छोड़ दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिचरण भूमिज ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक स्थानीय अदालत ने आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
दुर्घटना स्थल से 11 और शव बरामद
दूसरी ओर, अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में गहरी खाई से शनिवार को 11 और शव बरामद किए गए, जहां असम के 22 मजदूरों को ले जा रहा मिनी-ट्रक गिर गया था। अंजॉ के उपायुक्त मिलो कोजिन ने बताया कि दुर्घटनास्थल से अब तक कुल 17 शव बरामद किए जा चुके हैं। रविवार को तीन और शव निकाले जाएंगे। एनडीआरएफ और सेना की संयुक्त टीम की ओर से संचालित यह अभियान सुबह 6 बजे फिर से शुरू हुआ। कोजिन ने कहा, 'खाई गहरी होने के कारण शव निकालने की प्रक्रिया बेहद मुश्किल थी।' उन्होंने बताया कि कम दृश्यता के कारण शाम करीब चार बजे अभियान रोक दिया गया था। इसे रविवार सुबह फिर से शुरू किया जाएगा।