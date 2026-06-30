37 किलो सोने के साथ दबोचा गया तस्कर! असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई

छापेमारी के दौरान 13 ग्राम चांदी के टुकड़े, चार मोबाइल फोन, 3,755 रुपये नकद और छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए बैग भी बरामद किए गए।

असम पुलिस ने गुवाहाटी में सोने की तस्करी के एक संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और एक व्यक्ति को 37 किलोग्राम से ज्यादा सोने के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 54 करोड़ रुपए है। पुलिस की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी में यह जानकारी मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में दी गई।

बयान में कहा गया है कि तस्करी के संबंध मध्य पूर्व और म्यांमार से हैं, साथ ही अलग-अलग शहरों में घरेलू नेटवर्क भी फैला हुआ है। आगे की जांच जारी है।

54 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल असम पुलिस के बयान में कहा गया है कि 29-30 जून को शहर के खारघुली इलाके में छापेमारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप चोरी हुई और गिरफ्तारी हुई।

इस अभियान के दौरान 37.064 किलोग्राम संदिग्ध सोने की छड़ें/टुकड़े जब्त किए गए, जिनकी कीमत 54 करोड़ रुपए से ज्यादा है।

छापेमारी के दौरान 13 ग्राम चांदी के टुकड़े, चार मोबाइल फोन, 3,755 रुपये नकद और छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए बैग भी बरामद किए गए।

बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र के सांगली निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो गुवाहाटी में रह रहा था। उसके पास खेप से संबंधित कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे।

जांच में पता चला है कि सोने की तस्करी के अंतरराष्ट्रीय संबंध मध्य पूर्व और म्यांमार से हैं, साथ ही मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु से भी इसके घरेलू संबंध हैं।

बयान में आगे कहा गया है, "हम पूरे गिरोह, पिछली खेपों और वित्तीय लेन-देन का पता लगाने के लिए और भी कड़ियों की जांच कर रहे हैं।"

1 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद इससे पहले असम पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद की है। इस मामले में एक संदिग्ध तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर कछार पुलिस ने एक ऐसी दुकान पर छापा मारा, जो बाहर से फर्नीचर शॉप दिखाई देती थी, लेकिन अंदर से नशीले पदार्थों का अड्डा चलाया जा रहा था।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10,000 याबा (YABA) टैबलेट बरामद कीं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है।