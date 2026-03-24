असम में कौन दिखाएगा दम, CM रेस में सबसे पॉपुलर कौन; देखें ओपिनियन पोल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दो चरण में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा। असम और पुडुचेरी के लिए 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होने जा रहा है।

असम में भारतीय जनता पार्टी बरकरार रहेगी या इस बार कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी, इसका पता 4 मई को चल जाएगा। इससे पहले असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल सामने आए हैं, जो भाजपा के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर हिमंत बिस्वा सरमा भी आगे चल रहे हैं। राज्य में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं।

किसकी सरकार बनने के आसार सीएनएन न्यूज18 की तरफ से जारी किए गए VoteVibe के वोट ट्रेकर सर्वे से पता चला है कि भाजपा लगातार तीसरी बार असम में जीत दर्ज करने जा रही है। सर्वे से पता चला है कि NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के खाते में 80 से 90 सीटें आ सकती हैं। हालांकि, अभी अंतिम नतीजे जारी होना बाकी हैं। राज्य में 64 सीटें जीतना जरूरी है।

सर्वे में विपक्ष कहां सर्वे में बताया गया है कि विपक्षी गठंबधन INDIA को 29 से 39 सीटें मिल सकती हैं। क्षेत्रीय स्तर पर अनुमान लगाया गया है कि एनडीए को खासतौर से अपर असम, लोअर असम, नॉर्थ बैंक में बड़ी लीड मिल सकती है।

हिमंत बिस्वा सरमा के लिए खुशखबरी सर्वे में बताया गया है कि वोट शेयर में भी 42.7 फीसदी के साथ एनडीए आगे रह सकता है। जबकि, विपक्ष के मामले में यह आंकड़ा 36.1 प्रतिशत पर है। इधर, सर्वे में शामिल 48 फीसदी लोगों ने सरमा को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया है। जबकि, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के पक्ष में 37.7 प्रतिशत है।

चुनौतियां भी हैं सर्वे में शामिल 47% लोगों ने राज्य सरकार के कामकाज पर संतोष जाहिर किया है। हालांकि, अपनी मजबूत पकड़ के बावजूद सर्वे में बेरोजगारी को मतदाताओं की सबसे बड़ी चिंता बताया गया है, जिसे 25.7% लोगों ने मुख्य मुद्दा माना। इसके बाद बाढ़, पुनर्वास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जनता की प्राथमिकता में रहे।

विधानसभा चुनाव की तारीखें पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। सभी राज्यों में मतगणना चार मई को होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दो चरण में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा। असम और पुडुचेरी के लिए 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा।