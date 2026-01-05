Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAssam Northeast earthquake tremors felt measuring 5.1 on the Richter scale
सुबह-सुबह आया भूकंप, असस सहित कई राज्यों में जोरदार झटकों से हिली धरती; कितनी रही तीव्रता?

सुबह-सुबह आया भूकंप, असस सहित कई राज्यों में जोरदार झटकों से हिली धरती; कितनी रही तीव्रता?

संक्षेप:

असम का केंद्र असम के मोरीगांव जिले के पास था। कई दूसरे राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

Jan 05, 2026 07:34 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Assam Earthquake: पूर्वोत्तर भारत में असम और नॉर्थ-ईस्ट के दूसरे हिस्सों में सुबह-सुबह भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक सुबह 4:17 बजे आए भूकंप का केंद्र असम के मोरीगांव जिले के पास रिकॉर्ड किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रिपोर्ट्स के मुताबिक मोरीगांव और असम के आस-पास के जिलों सहित सेंट्रल असम के कई हिस्सों में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। इससे लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई और सुबह सुबह घने कोहरे के बीच अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अब तक जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें:6.5 तीव्रता वाले भूकंप से हिल उठा मेक्सिको, राष्ट्रपति ने छोड़ी प्रेस कांफ्रेस
ये भी पढ़ें:2026 में एलियन हमला, भयंकर भूकंप और तीसरा विश्व युद्ध? वेंगा की भविष्यवाणियां

NCS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि भूकंप का केंद्र सतह से करीब 50 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। गौरतलब है कि असम सहित पूरा पूर्वोत्तर भारत देश के सबसे संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित है। सोमवार सुबह आए भूकंप का केंद्र कोपिली फॉल्ट लाइन के पास बताया गया है, जहां पहले भी कई भूकंप आ चुके हैं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Assam Earthquake Tremors
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।