सुबह-सुबह आया भूकंप, असस सहित कई राज्यों में जोरदार झटकों से हिली धरती; कितनी रही तीव्रता?

असम का केंद्र असम के मोरीगांव जिले के पास था। कई दूसरे राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।
Assam Earthquake: पूर्वोत्तर भारत में असम और नॉर्थ-ईस्ट के दूसरे हिस्सों में सुबह-सुबह भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक सुबह 4:17 बजे आए भूकंप का केंद्र असम के मोरीगांव जिले के पास रिकॉर्ड किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मोरीगांव और असम के आस-पास के जिलों सहित सेंट्रल असम के कई हिस्सों में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। इससे लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई और सुबह सुबह घने कोहरे के बीच अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अब तक जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
NCS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि भूकंप का केंद्र सतह से करीब 50 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। गौरतलब है कि असम सहित पूरा पूर्वोत्तर भारत देश के सबसे संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित है। सोमवार सुबह आए भूकंप का केंद्र कोपिली फॉल्ट लाइन के पास बताया गया है, जहां पहले भी कई भूकंप आ चुके हैं।