असम को अब ध्रुवीकरण की जरूरत नहीं, मैंने वह काम पूरा कर दिया है; हिमंत सरमा बोले

2015 में कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही राहुल गांधी के मुखर आलोचक रहे सरमा ने मुख्य विपक्षी पार्टी पर अपनी पारंपरिक मध्यमार्गी राजनीति को छोड़कर वामपंथ की ओर झुकाव रखने का आरोप लगाया।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असम के मूल निवासियों में खोया हुआ आत्मविश्वास वापस जगाने के लिए राज्य को एक ध्रुवीकरण करने वाले चेहरे की आवश्यकता थी और उन्होंने खुद आगे बढ़कर उस उद्देश्य को पूरा किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब चूंकि लोगों को यह भरोसा हो गया है कि राज्य में एक ऐसी सरकार है जो केवल किसी एक समुदाय का पक्ष नहीं लेगी, इसलिए अब असम में ध्रुवीकरण की कोई आवश्यकता नहीं बची है।

असम में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने वाले हिमंत सरमा से पूछा गया कि क्या अगले पांच वर्षों में उनका एक अधिक उदार चेहरा पेश करने की कोशिश करेंगे? इसका उन्होंने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया।

इंडियन एक्सप्रेसको दिए एक इंटरव्यू में हिमंत सरमा ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि अब असम में ध्रुवीकरण की आवश्यकता है। मैंने उस खतरे को नियंत्रित कर लिया है। अब कोई भी असमिया लोगों पर उंगली नहीं उठा सकता है। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मंदिरों की जमीन पर कब्जा करे या किसी लड़की की सहमति के बिना उसे उठा ले जाए। अब चीजें व्यवस्थित हो चुकी हैं और लोग कानून का पालन करने वाले बन गए हैं। एक बार जब हर कोई कानून का पालन करने लगता है तो मुझे रोज बोलने की जरूरत नहीं होती। मैं अब तभी बोलूंगा जब आवश्यकता होगी।"

सरमा ने कहा, असमिया मुसलमानों सहित राज्य का मूल निवासी इस बात को लेकर बेहद निराश और चिंतित था कि वे अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें एक ऐसे नेतृत्व की तलाश थी जो मुखर होकर उनके हक की बात कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा, "चूंकि हमारे पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था, इसलिए लोगों में निराशा बढ़ रही थी। मैंने इस जरूरत को समझा। आज भले ही संख्या बल में कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन लोगों में आत्मविश्वास आया है। पहले वे बिखरे हुए महसूस करते थे और उन्हें लगता था कि वे अपने दम पर सरकार बनाने की ताकत नहीं रखते, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है।"

'राहुल गांधी ने कांग्रेस को वामपंथी और जातिवादी बनाया' 2015 में कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही राहुल गांधी के मुखर आलोचक रहे सरमा ने मुख्य विपक्षी पार्टी पर अपनी पारंपरिक मध्यमार्गी राजनीति को छोड़कर वामपंथ की ओर झुकाव रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जेएनयू और वामपंथ से प्रभावित होकर जाति-केंद्रित राजनीति को अपनाया है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने कभी किसी पत्रकार से उसकी जाति नहीं पूछी थी। जब राहुल गांधी अपनी पार्टी से किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तब वे जाति नहीं देखते। जब उन्होंने कर्नाटक में ओबीसी समुदाय से आने वाले सिद्धारमैया की जगह एक गैर-ओबीसी डी.के. शिवकुमार को कमान सौंपी तब उन्होंने जाति नहीं पूछी। यह विशिष्ट वामपंथी शैली है, जहां जो कहा जाता है वह अपने व्यवहार में लागू नहीं होता।"