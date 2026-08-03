असम में 'निर्भया' जैसा कांड! 15 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या; चेहरा कुचला, प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली!

परिजनों का आरोप है कि हत्या से पहले बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है

घटना हैलाकांडी जिले के काटलीचेड़ा थाना क्षेत्र के अलोईचारा इलाके की है।

असम के हैलाकांडी जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। घर में अकेली 15 साल की किशोरी के साथ हैवानियत के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब परिजन घर लौटे तो कमरे का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। बच्ची का शव इतनी बुरी हालत में मिला कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल था।

परिजनों का आरोप है कि हत्या से पहले बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है और आक्रोशित लोगों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नेशनल हाइवे (NH-6) जाम कर दिया।

कहासुनी के बाद दावत छोड़ घर लौटी घटना हैलाकांडी जिले के काटलीचेड़ा थाना क्षेत्र के अलोईचारा इलाके की है। शनिवार रात करीब 11 बजे पूरा परिवार पास ही रिश्तेदार के घर एक दावत में गया हुआ था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दावत के दौरान कजिन भाई से किसी बात पर बहस होने के बाद बच्ची अकेली अपने घर वापस आ गई थी।

देर रात जब परिवार वाले घर पहुंचे, तो कमरे के फर्श पर बच्ची का शव पड़ा मिला।

हमलावरों ने लड़की का सिर और चेहरा किसी भारी चीज से पूरी तरह कुचल दिया था। यही नहीं, दरिंदगी की हद पार करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी गई थी।

NH-6 जाम, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रविवार सुबह सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने एनएच-6 पर सड़क जाम कर दिया और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अमिताभ सिन्हा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गहनता से जांच की जा रही है।

'पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी रेप की पुष्टि' एसएसपी अमिताभ सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि परिजनों ने हत्या से पहले यौन उत्पीड़न (रेप) का आरोप लगाया है, लेकिन मेडिकल पुष्टि के बिना अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता।

SP ने आगे कहा, "परिवार का आरोप है कि लड़की के साथ यौन शोषण हुआ है, लेकिन हम किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और फिलहाल 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है।"