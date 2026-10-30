उग्रवादी संगठन की तारीफ कर फंसे असम मंत्री, बचाव में उतरे CM हिमंत बिस्वा सरमा

असम सरकार में मंत्री विश्वजीत दैमारी उल्फा की तारीफ करने के बाद विवादों में आ गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने उनका बचाव करते हुए कहा कि वह उस संगठन के बारे में बात कर रहे थे, जिसने सरकार के साथ समझौता कर लिया है।

असम की हिमंत बिस्वा सरकार में मंत्री विश्वजीत दैमारी उग्रवादी संगठन उल्फा की तारीफ कर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते विवाद के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उनका बचाव किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री का आशय उल्फा के उस समूह से था जिसने सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बता दें, विश्वजीत दैमारी ने हाल ही में उग्रवादी संगठन उल्फा की यह कहते हुए प्रशंसा की थी कि उसने ''पांच दशकों से अधिक समय तक राज्य को बाहरी ताकतों से बचाया।''

इस मामले पर बढ़ते विवाद के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उनका बचाव किया। उन्होंने कहा कि शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद तकनीकी रूप से उल्फा अब प्रतिबंधित संगठन नहीं है। उन्होंने इसकी तुलना कट्टरपंथी परेश बरुआ के नेतृत्व वाले गुट से की, जिसने वार्ता प्रक्रिया से बाहर रहने के बाद अपना नाम बदलकर उल्फा (स्वतंत्र) रख लिया था।

बता दें, यह पूरा मामला उस वक्त सामने आया था जब एक वीडियो में असम सरकार के खेल मंत्री उल्फा की तारीफ करते हुए नजर आए थे। तिनसुकिया के काकोपाथर इलाके में मटक युवा छात्र सम्मेलन के केंद्रीय स्थापना दिवस समारोह में अपनी बात रखते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने कहा कि हालांकि कुछ लोग उल्फा की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ''भूमिगत संगठन की वजह से ही कोई ताकत असम को अस्थिर नहीं कर सकी।'' दैमारी को कहते सुना जा सकता है, ''जिन लोगों ने उल्फा को उसका मूल नेतृत्व दिया, वे मोरान और मटक समुदायों से थे। यहां तक कि परेश बरुआ (उल्फा प्रमुख) भी मटक समुदाय से हैं।''

असम के मुख्यमंत्री हिमंत इस पर क्या बोले? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से जब उनके मंत्री द्वारा दिए गए इस बयान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मंत्री का बचाव किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने कैबिनेट सहयोगी से इस बारे में बात की है, हालांकि उन्होंने खुद वीडियो नहीं देखा है। उन्होंने कहा, "मैंने उनसे (दैमारी) इस बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उनका आशय उल्फा के उस गुट से था, जो शांति के रास्ते पर लौट आया है, न कि परेश बरुआ के गुट से। हमने उल्फा के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और तकनीकी रूप से अब यह प्रतिबंधित नहीं है। उल्फा (आई) गुट अलग है।''