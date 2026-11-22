अजरबैजान में नौकरी… रूस कैसे पहुंच गया असम का अब्दुल? सेना की वर्दी में सामने आई तस्वीर
असम के कछार जिले का 35 साल का अब्दुल मुक्तदिर लस्कर उर्फ मुन्ना अजरबैजान में नौकरी करने के नाम पर घर से निकला था, लेकिन वह रूस पहुंच गया और अब लापता है।
असम के कछार जिले का 35 साल का युवक अब्दुल मुक्तदिर लस्कर उर्फ मुन्ना रूस में गायब हो गया है। उसके परिवार को डर है कि अजरबैजान में अच्छी नौकरी का वादा करके उसे विदेश ले जाया गया और बाद में रूसी सेना में शामिल कर लिया गया। वह रूस-यूक्रेन युद्ध में भेजा गया हो, इस बात से भी परिवार चिंतित है।
मुन्ना कछार जिले के सोनाई पुलिस स्टेशन के तहत तुलारग्राम गांव का रहने वाला है। उसकी पत्नी का नाम सलमा बेगम बरभुइया है। दोनों के दो छोटे बच्चे हैं, एक तीन साल का बेटा और एक साल की बेटी। मुन्ना की पत्नी बताती हैं कि 26 अगस्त को उन्होंने आखिरी बार उनसे फोन पर बात की थी। उसके बाद से उनका फोन नहीं लग रहा और कोई जानकारी नहीं मिल रही।
14 जुलाई को पहुंचा था मॉस्को
परिवार के पास मौजूद फ्लाइट रिकॉर्ड के मुताबिक, मुन्ना 14 जुलाई को मुंबई से बाकू (अजरबैजान) होते हुए मॉस्को पहुंचा था। अजरबैजान में नौकरी मिलने का ऑफर आने के बाद ही वह भारत से रवाना हुआ था। 30 जुलाई को वापस आने का टिकट बुक था, लेकिन मुन्ना कभी घर नहीं लौटा। परिवार की चिंता तब और बढ़ गई जब फेसबुक पर एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में मुन्ना कई विदेशी नागरिकों के साथ रूसी सेना की वर्दी पहने दिख रहा है।
तस्वीर देखकर शक और गहरा हो गया कि उसे सिविलियन नौकरी का लालच देकर विदेश ले जाया गया और बाद में सेना में भर्ती कर लिया गया। हालांकि अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि मुन्ना सच में रूसी सेना में शामिल हुआ है या उसे युद्ध में तैनात किया गया है।
परिवार को कई जानकारी नहीं
मुन्ना की पत्नी सलमा बेगम अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही है। फिलहाल परिवार के पास मुन्ना के ठिकाने या उसकी सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से अपील की है कि वे मामले में दखल दें, मुन्ना का पता लगाएं और उसे सुरक्षित भारत वापस लाएं। परिवार चाहता है कि सरकार रूसी अधिकारियों से बात करके यह पता लगाए कि मुन्ना को सेना में शामिल होने के लिए उकसाया गया था या मजबूर किया गया।
30 सितंबर को MEA ने किया था अलर्ट
बता दें कि यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को रूस में बिना जांचे-परखे नौकरी स्वीकार करने से सावधान किया है। 30 सितंबर को जारी सलाह में मंत्रालय ने कहा था कि रूसी सेना में शामिल होना खतरनाक है और ऐसे ऑफर से दूर रहना चाहिए। मंत्रालय का कहना है कि जो भारतीय नागरिक रूसी सेना में काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा और जल्द छुट्टी के लिए भारत रूसी अधिकारियों से संपर्क में है।
अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूक्रेन के अधिकारियों का दावा है कि 2022 से अक्टूबर 2026 के बीच 151 देशों के करीब 46 हजार विदेशी नागरिकों ने रूसी सेना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। इनमें कई भारतीयों के भी शामिल होने की खबरें आती रही हैं। हालांकि इन आंकड़ों की अलग से पुष्टि नहीं हो सकी है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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