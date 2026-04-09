Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान जारी; पीएम मोदी ने की खास अपील

Assam, Kerala, Puducherry Election 2026 Live Updates

Assam, Kerala, Puducherry Election 2026 Live Updates: आज असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में नई सरकार चुनने के लिए मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इन तीनों जगहों को मिलाकर करीब 5.3 करोड़ मतदाता आज ईवीएम (EVM) का बटन दबाकर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। असम: असम की 126 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। BJP के नेतृत्व वाला NDA लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में रायजोर दल और CPI(M) शामिल हैं। असम में, 126 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 2.5 करोड़ से ज्यादा वोटर वोट डालने के हकदार हैं। मैदान में 722 उम्मीदवार हैं। केरल: आज 2.7 करोड़ मतदाता केरल की 140 विधानसभा सीटों पर 883 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए मतदान कर रहे हैं। इस चुनाव में सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF), कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) और BJP के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के बीच कड़ा मुकाबला है। पुडुचेरी: केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में आज सुबह 7 बजे से कुल 30 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। 30 सदस्यों वाली विधानसभा को चुनने के लिए कुल 10,14,070 वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करने के हकदार हैं। पुडुचेरी में मुकाबला बहुकोणीय है, जिसमें ऑल इंडिया NR कांग्रेस, BJP और कांग्रेस-DMK गठबंधन शामिल हैं।

9 Apr 2026, 07:52:38 AM IST Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: UDF 100 से ज़्यादा सीटें जीतेगी- कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पेरावूर से उम्मीदवार सनी जोसेफ ने कहा- UDF को ज्यादातर सीटों पर जीत मिलेगी। UDF 100 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे दोहराए जाएंगे... हमें पूरी उम्मीद है... मेरी लोगों से अपील है कि वे अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करें और UDF के नेतृत्व वाली सरकार को चुनें, ताकि मौजूदा सरकार की जन-विरोधी नीतियों को खत्म किया जा सके... मुख्यमंत्री का नाम हाईकमान से सलाह-मशविरा करके तय किया जाएगा।

9 Apr 2026, 07:51:32 AM IST Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: प्रद्युत बोरदोलोई ने डाला वोट Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: दिसपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलोई ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपना वोट डाला।

9 Apr 2026, 07:25:58 AM IST Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: केरल में वोटिंग, क्या बोले पीएम मोदी Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: पीएम मोदी ने लिखा- मैं केरल के लोगों से 2026 के विधानसभा चुनावों में बड़ी संख्या में मतदान करने का आह्वान करता हूं। रिकॉर्ड भागीदारी केरल की लोकतांत्रिक भावना को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। मैं विशेष रूप से राज्य के युवाओं और महिलाओं से आग्रह करता हूँ कि वे आगे आएं और बड़ी संख्या में मतदान करें।

9 Apr 2026, 07:25:10 AM IST Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: असम में वोटिंग, क्या बोले पीएम मोदी Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: पीएम मोदी ने लिखा- जैसा कि असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान शुरू हो रहा है, मैं असम की जनता से अपील करता हूं कि वे बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मुझे उम्मीद है कि राज्य के युवा और महिला मतदाता पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लेंगे और इस चुनाव को लोकतंत्र तथा नागरिक कर्तव्य का एक उत्सव बना देंगे।

9 Apr 2026, 07:24:08 AM IST Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: पुडुचेरी में वोटिंग, क्या बोले पीएम मोदी Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: पुडुचेरी में वोटिंग शुरू होते ही पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। PM नरेंद्र मोदी ने लिखा- जैसा कि पुडुचेरी विधानसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं, मैं हर वोटर से आग्रह करता हूं कि वे बाहर निकलें और रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लें। मैं विशेष रूप से हमारे युवाओं और महिला वोटरों से अपील करता हूं कि वे लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत करें। पुडुचेरी के भविष्य को संवारने में हर वोट मायने रखता है।

9 Apr 2026, 07:22:21 AM IST Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: केरल के एलओपी वीडी सतीसन ने वोट डाला Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: केरलम के एलओपी और परवूर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार वीडी सतीसन ने एर्नाकुलम के केसरी सरकारी कला और विज्ञान कॉलेज में मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।

9 Apr 2026, 06:54:19 AM IST Assembly Election 2026 Live Updates: असम में आज BJP बनाम कांग्रेस की कांटे की टक्कर में वोटिंग Assembly Election 2026 Live Updates: असम की 126 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। यह एक बेहद अहम मुकाबला होगा, जिसमें BJP के नेतृत्व वाला NDA और कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन आमने-सामने हैं। BJP लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस उस राज्य को वापस पाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसे उसने 2016 में गंवा दिया था। ज्यादातर सीटों पर सीधा मुकाबला होने की वजह से, यह चुनाव बहुत कम वोटों के अंतर से तय होने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ चुनिंदा सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियां अहम भूमिका निभा सकती हैं, जिससे यह मुकाबला, जो कि मुख्य रूप से दो ध्रुवों के बीच का है, और भी दिलचस्प हो जाएगा।

9 Apr 2026, 06:52:35 AM IST Puducherry Voting LIVE: 9.5 लाख मतदाता 294 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। Puducherry Voting LIVE: 9 अप्रैल यानी आज पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों में लगभग 9.50 लाख मतदाता 294 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। यहां कुल 30 विधानसभा सीटें हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश में 1,099 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 209 को संवेदनशील के तौर पर चिह्नित किया गया है। 30 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा, जबकि 15 बूथों का संचालन युवा अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

9 Apr 2026, 06:50:39 AM IST Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: कांग्रेस ने पलक्कड़ में 'वोट के बदले कैश' का आरोप लगाया; BJP ने नकारा Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केरल की पलक्कड़ सीट से BJP उम्मीदवार शोभा सुरेंद्रन को 9 अप्रैल को होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को कैश बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सुरेंद्रन ने इन आरोपों से इनकार करते हुए इन्हें उन्हें हराने के लिए मनगढ़ंत बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन आरोपों के पीछे एक स्थानीय कांग्रेस नेता और एक टीवी चैनल के पत्रकार का हाथ है, और वह उनके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराएंगी।

9 Apr 2026, 06:48:48 AM IST Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: असम: संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: असम के कुछ संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं।

9 Apr 2026, 06:48:19 AM IST Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: फर्स्ट टाइम वोटर भी तैयार Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: चुनाव आयोग के अनुसार असम में 5.7 लाख फर्स्ट-टाइम वोटर, केरल में 4.24 लाख और पुडुचेरी में 23,000 युवा मतदाता आज अपना पहला वोट डालेंगे। 85+ बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर-घर पोस्टल बैलट की सुविधा पहले ही दी जा चुकी है।