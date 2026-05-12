हिमंता बिस्वा सरमा आज CM पद की लेंगे शपथ, कैबिनेट की कर दी घोषणा; जानें किसे मिला मौका
चरण बोरो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता हैं और बोडो समुदाय से आते हैं, जो राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने पहले भी असम कैबिनेट में मंत्री के रूप में कार्य किया है।
असम के मुख्यमंत्री पद के निर्वाचित नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को चार मंत्रियों और विधानसभा स्पीकर के नामों की घोषणा कर दी है, जो मंगलवार को उनके साथ शपथ लेंगे। सरमा 12 मई को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में असम के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। सरमा ने कहा कि उनके चार सहयोगी कल उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।
असम में भाजपा नीत एनडीए गठबंधन ने 102 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत से अधिक सीटें हासिल की हैं, जिसके बाद सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। शपथ लेने वाले 4 मंत्रियों में रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नेग शामिल हैं। रामेश्वर तेली भाजपा नेता हैं और राज्य के ओबीसी चाय समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अतुल बोरा असम गण परिषद (AGP) से हैं और गोलाघाट जिले के बोरही गांव के रहने वाले हैं, जो चुटिया समुदाय से हैं।
चरण बोरो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता हैं और बोडो समुदाय से आते हैं, जो राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने पहले भी असम कैबिनेट में मंत्री के रूप में कार्य किया है। अजंता नेग भाजपा की प्रमुख महिला नेता हैं, जो चुटिया समुदाय से जुड़ी हैं। वे गोलाघाट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और असम की पहली महिला वित्त मंत्री रह चुकी हैं। इन सभी नेताओं को हिमंत सरमा ने अपनी टीम का हिस्सा बनाते हुए बधाई दी है।
इसके अलावा रंजीत कुमार दास को असम विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। सरमा ने कहा, 'मैं यह खुशी साझा करना चाहता हूं कि रंजीत दास माननीय विधायक हमारे असम विधानसभा के स्पीकर पद के उम्मीदवार होंगे।' उन्होंने सभी नए मंत्रियों और स्पीकर को शुभकामनाएं दीं और कहा कि वे मिलकर असम को और मजबूत, विकसित व समृद्ध बनाने के लिए पूर्ण समर्पण से काम करेंगे। सरमा ने स्पष्ट किया कि उनकी कैबिनेट में कुल 18-19 मंत्री होंगे। फिलहाल अंतिम सूची तैयार नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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