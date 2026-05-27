असम में UCC बिल पास होते ही बड़ा बदलाव, 'लव जिहाद' पर टोटली ब्रेक, और भी बहुत कुछ

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए समान नागरिक संहिता विधेयक को बुधवार को असम विधानसभा में लंबी बहस और विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पास कर दिया गया। इस विधेयक के पारित होते ही असम में बहुविवाह, लव जिहाद जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग जाएगी।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) विधेयक को बुधवार को असम विधानसभा में लंबी बहस और विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पास कर दिया गया। इस विधेयक के पारित होते ही असम में बहुविवाह, लव जिहाद जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। साथ ही राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले हर जोड़े के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम देश का तीसरा राज्य बन गया है जिसने UCC को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

क्या बोले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे अपनी सरकार की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने सदन में जोर देकर कहा कि आर्थिक उतार-चढ़ाव तो चलते रहते हैं, लेकिन एक बार खोई हुई गरिमा वापस नहीं पाई जा सकती। महिलाओं की गरिमा से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता। यह विधेयक महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता है। सरमा ने आगे कहा कि यह कानून समाज में महिलाओं के शोषण को रोकने, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और धर्म के नाम पर हो रहे अन्याय को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आइये अब जानते हैं UCC विधेयक की मुख्य बातें…

बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध असम में अब किसी भी धर्म या समुदाय के व्यक्ति द्वारा बहुविवाह (पॉलीगैमी) या द्विविवाह पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर अधिकतम 7 वर्ष की कैद और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं के शोषण की एक बड़ी वजह समाप्त हो जाएगी।

लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण राज्य में कोई भी जोड़ा लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसे संबंध का पंजीकरण संबंधित अधिकारियों के पास कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण न करने पर 3 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। सरकार का तर्क है कि इससे महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, संपत्ति और बच्चों के अधिकारों की रक्षा होगी तथा लिव-इन के नाम पर हो रहे शोषण पर अंकुश लगेगा।

शादी, तलाक, गोद लेना और संपत्ति उत्तराधिकार में समान नियम विधेयक शादी-विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे सभी पारिवारिक मामलों में धर्म के आधार पर अलग-अलग प्रथाओं को समाप्त कर एक समान कानून लागू करेगा। अब किसी भी नागरिक को अपने धर्म के व्यक्तिगत कानून के बजाय इस समान संहिता का पालन करना होगा।

अनुसूचित जनजातियों को पूरी छूट असम की अनुसूचित जनजातियों ( ST ) के पारंपरिक रीति-रिवाजों, संस्कृति और व्यक्तिगत कानूनों को बनाए रखने के लिए उन्हें UCC के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। यह छूट राज्य की सांस्कृतिक विविधता और जनजातीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए दी गई है।

महिलाओं के सशक्तीकरण पर विशेष फोकस विधेयक का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। सरकार का दावा है कि बहुविवाह, जबरन धर्मांतरण (लव जिहाद) और लिव-इन में हो रहे शोषण से महिलाओं को बचाने के लिए यह कानून प्रभावी साबित होगा।

विपक्ष का विरोध दूसरी ओर विपक्षी सदस्यों ने समान नागरिक संहिता से संबंधित ‘द यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम, 2026’ विधेयक को भाजपा का राजनीतिक एजेंडा बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की। विपक्ष ने विधेयक पारित करने से पहले सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श किए जाने की मांग की और कहा कि यह प्रस्तावित कानून समाज के एक विशेष वर्ग के अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकता है। विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता वाजेद अली चौधरी ने कहा कि समान नागरिक संहिता में जिन मुद्दों का जिक्र किया गया है, वे पहले से ही अलग-अलग कानूनों के तहत लागू हैं। बाल विवाह, बहुविवाह, विवाह एवं तलाक का पंजीकरण, गुजारा भत्ता आदि विभिन्न कानूनों द्वारा शासित हैं। फिर यूसीसी लाने की क्या जरूरत है?