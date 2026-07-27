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असम में अब तक 68 की गई जान, अब कैसे हैं बाढ़ के हालात; किन जिलों में असर

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, गुवाहाटी
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असम में इस साल आई बाढ़ से दो और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी राज्य के पांच जिलों में 5.24 लाख से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं।

Assam flood
असम में बाढ़ में फंसे लोगों का बचाव करते राहतकर्मी।

असम में इस साल आई बाढ़ से दो और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी राज्य के पांच जिलों में 5.24 लाख से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार को चराइदेव जिले में दो लोगों की मौत हुई। यह जिला अब भी सबसे अधिक प्रभावित है, जहां करीब 1.90 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। प्रभावित अन्य जिलों में गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और शिवसागर शामिल हैं।

बड़े पैमाने पर राहत शिविर

अधिकारियों ने बताया कि चार जिलों में कुल 354 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां 37,724 विस्थापित लोगों को आश्रय और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), अग्निशमन एवं आपात सेवा तथा पुलिस सहित कई एजेंसियां बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में तटबंधों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने कहाकि प्रभावित क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से बिजली आपूर्ति बहाल करने का काम जारी है। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहाकि असम में बाढ़ का पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है और प्रभावित जिलों में बिजली बहाली का काम लगातार जारी है।

मुख्यमंत्री सरमा ने क्या कहा

मुख्यमंत्री ने कहाकि बाढ़ के दौरान एहतियातन बिजली आपूर्ति बंद किए जाने के बाद बिजली विभाग की टीमें शिवसागर, जोरहाट, चराइदेव, धुबरी, बोंगाईगांव और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा जांच पूरी करते हुए चरणबद्ध तरीके से बिजली आपूर्ति बहाल कर रही हैं। उन्होंने कहाकि हम आवश्यक सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने और प्रत्येक प्रभावित समुदाय के जीवन को सामान्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहाकि बाढ़ के बाद पुनर्वास कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा तथा स्कूलों और क्षतिग्रस्त हुए सभी बुनियादी ढांचे की समयबद्ध तरीके से मरम्मत और पुनर्बहाली सुनिश्चित की जाएगी। सीएम ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में चावल सहित खाद्यान्न की बोरियां लगातार भेजी जा रही हैं, चिकित्सकों की टीम लोगों को चिकित्सा सहायता दे रही है और जहां जरूरत है वहां आवश्यक सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई जा रही है।

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राहुल ने उठाई मांग

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने असम की विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर एक ऐसी व्यवस्था बनाने का सोमवार को आह्वान किया जो वैज्ञानिक रूप से रोकथाम, पूर्व चेतावनी समेत मजबूत बुनियादी ढांचे और पुनर्वास को प्राथमिकता दें ताकि साल दर साल लोगों को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े। राहुल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहाकि असम में आई विनाशकारी बाढ़ में कई लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस आपदा से प्रभावित लाखों लोगों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है।

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कांग्रेस नेता ने कहाकि यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य और केंद्र सरकार प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने कहाकि हर साल बाढ़ आती है, जान-माल का भारी नुकसान होता है और कई परिवार उजड़ जाते हैं।

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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