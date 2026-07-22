असम में बाढ़ से हाहाकार, 5 लाख लोग प्रभावित; दर्जनों की मौत; अब सेना ने संभाला मोर्चा

राज्य में ब्रह्मपुत्र, बुरहीदिहिंग, दिखौ, दिसंग और धनसिरी जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। तीन सेवाएं ठप पड़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक 16 जिलों में 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अब सेना को उतारना पड़ा है।

असम में मॉनसूनी बारिश और बाढ़ की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है। मंगलवार को राज्य में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 21 लोगों की जान चली गई। अब राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 31 हो गई है। राज्य के 16 जिलों में 5 लाख से अधिक लोग जलप्रलय के बीच फंसे हुए हैं। अब सेना, वायुसेना, NDRF और SDRF की टीमें युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी गई है।

राज्य में मंगलवार को 24 घंटे के भीतर 21 लोगों की मौत हो गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें शिवसागर जिले में हुईं। यहां अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा चराइदेव में 5, गोलाघाट में 2 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। मंगलवार शाम तक बाढ़ से 16 जिलों के 872 गांव प्रभावित थे।

गोलाघाट, कामरूप, होजाई, डिब्रूगढ़, बिश्वनाथ, धेमाजी, सोनितपुर, उदालगुड़ी, नगांव, चराइदेव, कामरूप (मेट्रो), जोरहाट, तिनसुकिया, कार्बी आंगलोंग, लखीमपुर और शिवसागर जैसे जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इस बीच राज्य की कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। ब्रह्मपुत्र, बुरहीदिहिंग, दिखौ, दिसंग और धनसिरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं बराक, कोपिली और कुशियारा भी उफान पर हैं।

सेना ने संभाला मोर्चा हालत की गंभीरता को देखते हुए सेना ने भी राहत और बचाव कार्य का मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय सेना, NDRF, SDRF, असम राइफल्स और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को तैनात किया गया है। थलसेना की रेड शील्ड डिवीजन की 4 विशेष बाढ़ राहत टुकड़ियों को शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट के नाजिरा, अमगुरी और सोनारी क्षेत्रों में तैनात किया गया है। सेना ने 'ऑपरेशन जल राहत' के तहत अब तक 570 से अधिक नागरिकों की जान बचाई है।

IAF के हेलीकॉप्टर भी राहत कार्य में लगे हैं। ड्रोन की मदद से प्रभावित इलाकों का सर्वे किया जा रहा है, और सेना के इंजीनियर क्षतिग्रस्त रास्तों को बहाल करने में जुटे हैं। इधर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सभी मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं।