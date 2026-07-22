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असम में बाढ़ से हाहाकार, 5 लाख लोग प्रभावित; दर्जनों की मौत; अब सेना ने संभाला मोर्चा

By Jagriti Kumari
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राज्य में ब्रह्मपुत्र, बुरहीदिहिंग, दिखौ, दिसंग और धनसिरी जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। तीन सेवाएं ठप पड़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक 16 जिलों में 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अब सेना को उतारना पड़ा है।

असम में मॉनसूनी बारिश और बाढ़ की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है। मंगलवार को राज्य में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 21 लोगों की जान चली गई। अब राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 31 हो गई है। राज्य के 16 जिलों में 5 लाख से अधिक लोग जलप्रलय के बीच फंसे हुए हैं। अब सेना, वायुसेना, NDRF और SDRF की टीमें युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी गई है।

राज्य में मंगलवार को 24 घंटे के भीतर 21 लोगों की मौत हो गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें शिवसागर जिले में हुईं। यहां अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा चराइदेव में 5, गोलाघाट में 2 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। मंगलवार शाम तक बाढ़ से 16 जिलों के 872 गांव प्रभावित थे।

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गोलाघाट, कामरूप, होजाई, डिब्रूगढ़, बिश्वनाथ, धेमाजी, सोनितपुर, उदालगुड़ी, नगांव, चराइदेव, कामरूप (मेट्रो), जोरहाट, तिनसुकिया, कार्बी आंगलोंग, लखीमपुर और शिवसागर जैसे जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इस बीच राज्य की कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। ब्रह्मपुत्र, बुरहीदिहिंग, दिखौ, दिसंग और धनसिरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं बराक, कोपिली और कुशियारा भी उफान पर हैं।

सेना ने संभाला मोर्चा

हालत की गंभीरता को देखते हुए सेना ने भी राहत और बचाव कार्य का मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय सेना, NDRF, SDRF, असम राइफल्स और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को तैनात किया गया है। थलसेना की रेड शील्ड डिवीजन की 4 विशेष बाढ़ राहत टुकड़ियों को शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट के नाजिरा, अमगुरी और सोनारी क्षेत्रों में तैनात किया गया है। सेना ने 'ऑपरेशन जल राहत' के तहत अब तक 570 से अधिक नागरिकों की जान बचाई है।

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IAF के हेलीकॉप्टर भी राहत कार्य में लगे हैं। ड्रोन की मदद से प्रभावित इलाकों का सर्वे किया जा रहा है, और सेना के इंजीनियर क्षतिग्रस्त रास्तों को बहाल करने में जुटे हैं। इधर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सभी मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं।

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कई ट्रेनें रद्द

भारी बारिश की वजह से कई सड़कें अब भी पानी में डूबी हुई हैं। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (NFR) के अनुसार, मरियानी और सिमलगुड़ी सेक्शन में रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गए हैं। इसके चलते 30 से अधिक ट्रेनों को रद्द या रीशेड्यूल किया गया है। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट जाने के कारण बचाव दल केवल नावों के सहारे ही राहत पहुंचा पा रहे हैं। इन सब के बीच फिलहाल राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने असम के ऊपरी इलाकों में अभी और बारिश की चेतावनी जारी की है।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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