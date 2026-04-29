Exit Poll: असम का महापोल: सभी सर्वे में भाजपा का परचम, सत्ता की हैट्रिक; AIUDF को किसने दी खुशी
Assam Exit Mahapol Survey Result: Axis My India Exit Poll सर्वे के मुताबिक भाजपा को 88 से 100 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इनके अलावा कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं।
Assam Exit Mahapol Survey Result: देश के चार राज्यों एवं एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद जारी लगभग सभी एग्जिट पोल में असम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार की वापसी और जीत की हैट्रिक लगाने की संभावना जताई गई है। अब तक कुल सात एजेंसियों के एग्जिट पोल सर्वे के नतीजे सामने आ चुके हैं और सभी में भाजपा की जीत का अनुमान जताया गया है। 126 सदस्यों वाली विधानसभा में पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को औसत रूप से 92 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बहुमत का मैजिक नंबर 64 है।
असम के महापोल में Axis My India Exit Poll सर्वे के मुताबिक भाजपा को 88 से 100 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इनके अलावा कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जाने का अनुमान जताया गया है। एक्सिस के सर्वे में असम में NDA को 48 फीसदी वोट शेयर मिलने के आसार जताए गए हैं, जबकि कांग्रेस को 38 फीसदी और अन्य को 14 फीसदी वोट मिलने का अनुमान जताया गया है।
जनमत पोल्स में क्या अनुमान?
जनमत पोल्स में भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन को 87 से 98 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि कांग्रेस को 29 से 30 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। जनमत पोल्स ने इन दोनों गठबंधनों के अलावा किसी को भी कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया है।
AIUDF को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान
मैट्रिज के एग्जिट पोल अनुमानों में भाजपा गठबंधन को 85 से 95, कांग्रेस गठबंधन को 25 से 32 और अन्य को 6-12 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं। चौथी एजेंसी JVC के अनुमानों के मुताबिक भाजपा गठबंधन को 88 से 101 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 23 से 33 और AIUDF को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यह इकलौती एजेंसी है, जिसमें असम में AIUDF का खाता कुलने और इतनी सीटें मिलने का अनुमान जताया है। बाकी एजेंसियों ने इसे जीरो पर आउट होने का अनुमान लगाया है।
पीपुल्स इनसाइट के पोल अनुमानों में क्या संकेत
पीपुल्स इनसाइट के एग्जिट पोल अनुमानों में भाजपा को 88-96, कांग्रेस गठबंधन को 15-26 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इनके अलावा कामाख्या एनालिटिक्स के सर्वे में भाजपा को 85 से 95 और कांग्रेस को 26 से 39 सीटें और अन्य को 0 से तीन सीटें मिलने का अनुमान जताया है। पोल डायरी एजेंसी के मुताबिक भाजपा को असम में 86 से 101 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 15 से 26 सीटें मिल सकती हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।