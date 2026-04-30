EXIT POLLS: 85 सीटों वाली रिकॉर्ड जीत की ओर भाजपा, हिमंत सरमा के लिए डबल खुशखबरी

साल 2016 में भाजपा ने 60 सीटें जीती थीं। वहीं, साथी दल असम गण परिषद ने 14, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने 12 सीटें जीती थीं। इस लिहाज से गठबंधन का आंकड़ा 86 पर पहुंच गया था। साल 2021 में भाजपा ने 60, एजीपी ने 9 और यूपीपीएल ने 6 सीटें अपने नाम की थीं और गठबंधन 75 सीटों पर पहुंच गया था।

असम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी अब तक की सबसे तगड़ी जीत दर्ज कर सकती है। बुधवार को जारी हुए एग्जिट पोल्स में ऐसे संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, अंतिम नतीजों का ऐलान भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से 4 मई को होने जा रहा है। अधिकांश सर्वे अनुमान लगा रहे हैं कि असम में भाजपा 85 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। वहीं, कांग्रेस की सीटों का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है। जबकि, बहुमत के लिए 64 की जरूरत है।

कांग्रेस का हाल बेहाल एग्जिट पोल की मानें तो साल 2016 से जारी कांग्रेस का सियासी वनवास आगे 5 साल और जारी रहने के आसार हैं। वहीं, पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रह सकता है। अधिकांश एग्जिट पोल साल 2021 के नतीजों के मुकाबले में कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन की सीटों में भारी गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं। किसी भी एग्जिट पोल में गठबंधन को 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। जबकि, 2021 में यह आंकड़ा 49 पर था।

अब तक की सबसे बड़ी जीत साल 2016 में भाजपा ने 60 सीटें जीती थीं। वहीं, साथी दल असम गण परिषद ने 14, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने 12 सीटें जीती थीं। इस लिहाज से गठबंधन का आंकड़ा 86 पर पहुंच गया था। साल 2021 में भाजपा ने 60, एजीपी ने 9 और यूपीपीएल ने 6 सीटें अपने नाम की थीं और गठबंधन 75 सीटों पर पहुंच गया था।

हिमंत बिस्वा सरमा बनाम गौरव गोगोई वोट वाइब के सर्वे में शामिल 51.2 प्रतिशत लोगों ने हिमंत बिस्वा सरमा को सीएम चेहरा चुना है। जबकि, इस रेस में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई 37.2 फीसदी लोगों की पसंद हैं। जबकि, AIUDF के बदरुद्दीन अजमल को 1.9 फीसदी, राजौर दल के अखिल गोगोई को 1.8 प्रतिशत प्रतिभागियों का समर्थन मिला।

एग्जिट पोल में सबसे बड़ी जीत के संकेत एक्सिस माय इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार, एनडीए 88 से 100 सीटें जीत सकता है तथा कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 24 से 36 सीटें मिल सकती हैं।

मैट्रिज के एग्जिट पोल में कहा गया है कि असम में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 85 से 95 सीटें के साथ प्रचंड बहुमत मिल सकता है, जबकि कांग्रेस नीत गठबंधन 25 से 32 सीटों पर ही सिमट सकता है।

जनमत पोल्स के अनुसार, असम में भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन को 87 से 98 सीटें हासिल हो सकती हैं तथा कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन 29 से 30 सीटों पर ही सिमट सकता है।

जेवीसी के एग्जिट पोल में कहा गया है कि असम में भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन को 88 से 101 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिल सकता है, वहीं कांग्रेस नीत गठबंधन को सिर्फ 23 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है।

चाणक्य स्ट्रेटजी ने एनडीए को 88 से 98 , कांग्रेस प्लस को 22 से 32 और अन्य को तीन से पांच सीटें दी हैं। वहीं वोट वाइब्स ने एनडीए को 90 से 100 , कांग्रेस प्लस को 23 से 33 , और अन्य को शून्य से छह सीट दी हैं।