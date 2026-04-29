न्यूज18 सर्वे: असम में लगातार तीसरी बार कांग्रेस की हार, BJP को बहुमत के आसार;हिमंत सरमा सबसे पॉपुलर

Assam Exit Poll: 2 मई 2021 के घोषित हुए नतीजों में भाजपा ने 60 सीटें अपने नाम की थीं। वहीं, कांग्रेस के खाते में 29 सीटें आईं थीं। भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन को कुल 76 सीटें मिली थीं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले अलायंस ने 49 सीटें मिली थीं। राज्य में बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत थी।

Assam Exit Poll: असम विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। वोट वाइब के एग्जिट पोल के अनुसार, राज्य में भाजपा अपने दम पर बहुमत की सरकार बना सकती है। वहीं, वोट शेयर के मामले में बीजेपी को टक्कर दे रही कांग्रेस इस मामले में काफी पीछे नजर आ रही है। वहीं, मुख्यमंत्री पद के लिए हिमंत बिस्वा सरमा पॉपुलर बने हुए हैं। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। अंतिम नतीजे चुनाव आयोग की तरफ से 4 मई को जारी किए जाएंगे।

किसे कितनी सीटें मिलने का अनुमान न्यूज18 Vote Vibe के एग्जिट पोल के अनुसार, बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन 90 से 100 सीटें अपने नाम कर सकता है। इसमें अकेले भाजपा ही 72 से 78 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि, कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 23 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुसार, कांग्रेस के 22 से 30 सीटें मिल सकती हैं। जबकि, AIUDF को 0 से 6 सीटें मिलने सकती हैं।

हिमंत बिस्वा सरमा बनाम गौरव गोगोई वोट वाइब के सर्वे में शामिल 51.2 प्रतिशत लोगों ने हिमंत बिस्वा सरमा को सीएम चेहरा चुना है। जबकि, इस रेस में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई 37.2 फीसदी लोगों की पसंद हैं। जबकि, AIUDF के बदरुद्दीन अजमल को 1.9 फीसदी, राजौर दल के अखिल गोगोई को 1.8 प्रतिशत प्रतिभागियों का समर्थन मिला।

वोट शेयर में कांग्रेस ने दी बड़ी टक्कर असम विधानसभा चुनाव के इस एग्जिट पोल में कांग्रेस भले ही सीटों के मामले में पीछे चल रही हो, लेकिन वोट शेयर के मामले में कड़ी टक्कर दी है। वोट वाइब के अनुसार, कांग्रेस का वोट शेयर 41.2 फीसदी रहा है। जबकि, भाजपा का वोट शेयर 46.1 फीसदी रहा। AIUDF के मामले में आंकड़ा 2.8 प्रतिशत और अन्य में 9.8 प्रतिशत रहा।

सबसे बड़े मुद्दे वोट वाइब के अनुसार, 2026 असम विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहा। वहीं, दूसरे नंबर पर घुसपैठ, तीसरे पर भ्रष्टाचार, चौथे पर महंगाई और पांचवें पर विकास की कमी रहा। राज्य में भाजपा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने जबरदस्त समर्थन दिया है। वहीं, रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम मतदाताओं का रुझान कांग्रेस की तरफ रहा।

असम में कितनी हुई थी वोटिंग 9 अप्रैल को हुए एक चरण के मतदान में असम में 85.38 प्रतिशत मतदान हुआ था। राज्य में पुरुषों की भागीदारी 84.80 प्रतिशत रही, वहीं महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 85.96 प्रतिशत दर्ज किया गया। राज्य में हुई भारी वोटिंग के बाद एक ओर जहां कांग्रेस ने इसे बदलाव के संकेत करार दिया था। वहीं, सरमा ने कहा था कि भारी मतदान ऐतिहासिक है। इससे पहले 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा ने जीत दर्ज की थी।