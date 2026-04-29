अबकी बार असम में किसकी सरकार? नतीजों से पहले देखिए 2021 में कितने सटीक थे एग्जिट पोल्स

असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे 4 मई को आने वाले हैं। उससे पहले जानिए 2021 के चुनाव में प्रमुख एग्जिट पोल्स के अनुमान कितने सटीक रहे थे, किसने की थी सही भविष्यवाणी और असल नतीजों में किसे मिला था बहुमत।

असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे 4 मई को घोषित होने वाले हैं। हार-जीत को लेकर राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हैं और जनता को भी यह जानने की उत्सुकता है कि सत्ता की चाबी किसे मिलेगी। नतीजों से पहले हर बार की तरह एग्जिट पोल्स (Exit Polls) के अनुमान भी सामने आएंगे। लेकिन क्या एग्जिट पोल्स हमेशा सही होते हैं? आइए, 2026 के नतीजों से पहले एक नजर डालते हैं कि पिछले यानी असम विधानसभा चुनाव 2021 में प्रमुख एग्जिट पोल्स ने क्या भविष्यवाणी की थी और 2 मई 2021 को जब असल नतीजे आए, तो वे कितने सही साबित हुए।

असम विधानसभा 2021 का गणित 2021 के चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले एनडीए (NDA) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'महाजोत' (Mahajot) के बीच था। असम की सभी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 9 अप्रैल को एक ही चरण में हुए थे।

कुल विधानसभा सीटें: 126

बहुमत का आंकड़ा: 64 2021 के प्रमुख एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणी वोटिंग खत्म होने के बाद देश की जानी-मानी सर्वे एजेंसियों ने जो आंकड़े जारी किए थे, उनमें लगभग सभी ने असम में एनडीए की वापसी की स्पष्ट भविष्यवाणी की थी। आइए अलग-अलग एग्जिट पोल्स के अनुमानों को विस्तार से समझते हैं-

इंडिया टुडे - एक्सिस माय इंडिया: इस सर्वे ने भाजपा गठबंधन (एनडीए) को स्पष्ट बहुमत देते हुए 75 से 85 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। वहीं, कांग्रेस गठबंधन (महाजोत) को 40 से 50 सीटें और अन्य को 1 से 4 सीटें दी गई थीं।

रिपब्लिक टीवी - सीएनएक्स (CNX): इस एग्जिट पोल ने भी काफी हद तक इंडिया टुडे जैसे ही आंकड़े दिए थे। इनके अनुसार एनडीए को 74 से 84 सीटें, महाजोत को 40 से 50 सीटें और अन्य को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान था।

न्यूज24 - टुडेज चाणक्य: इस सर्वे में एनडीए को 61 से 79 सीटों के बीच और महाजोत को 47 से 65 सीटों के बीच दिखाया गया था। वहीं, अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जाने की बात कही गई थी।

एबीपी न्यूज - सी-वोटर: सी-वोटर ने मुकाबले को थोड़ा करीबी बताया था, हालांकि बढ़त उन्होंने भी एनडीए को ही दी थी। उनके अनुमान के मुताबिक एनडीए को 58 से 71 सीटें और महाजोत को 53 से 66 सीटें मिल सकती थीं, जबकि अन्य को 0 से 5 सीटें दी गई थीं।

P-MARQ: बीजेपी गठबंधन को 62-70 सीटें और महाजोत को 56-64 सीटें मिलने का अनुमान जताया था।

2 मई 2021: असल नतीजों में क्या हुआ? जब ईवीएम खुलीं और वोटों की गिनती पूरी हुई, तो असल नतीजे एग्जिट पोल्स के बड़े अनुमानों से काफी हद तक मेल खाते हुए निकले। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 75 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। इस गठबंधन में अकेले बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 60 सीटें जीतीं, जबकि उसकी सहयोगी असम गण परिषद (AGP) को 9 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) को 6 सीटें मिलीं।

दूसरी तरफ, सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रहा कांग्रेस के नेतृत्व वाला 'महाजोत' 50 सीटों पर ही सिमट गया। इस गठबंधन के भीतर कांग्रेस ने 29, एआईयूडीएफ (AIUDF) ने 16, बीपीएफ (BPF) ने 4 और सीपीएम (CPM) ने 1 सीट जीती। इन दोनों प्रमुख गठबंधनों के अलावा, 1 सीट 'अन्य' (रायजोर दल) के खाते में गई।

कितने पास, कितने फेल हुए एग्जिट पोल्स? आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2021 के असम चुनावों में एग्जिट पोल्स की साख मजबूत रही। सभी प्रमुख एजेंसियों ने यह सही भांप लिया था कि असम में लगातार दूसरी बार भाजपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। विशेष रूप से 'इंडिया टुडे - एक्सिस माय इंडिया' और 'रिपब्लिक - CNX' का अनुमान असल नतीजों (एनडीए की 75 सीटें) के बिल्कुल सटीक बैठा।

2016: नतीजों से पहले एग्जिट पोल ने NDA के पक्ष में संकेत दिए 2016 के एग्जिट पोल ने भी BJP के नेतृत्व वाले गठबंधन के मजबूत प्रदर्शन का संकेत दिया था, जो राज्य में पहली बार सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा था। इंडिया टुडे-एक्सिस पोल ने NDA के लिए 79-93 सीटें और कांग्रेस के लिए 26-33 सीटों का अनुमान लगाया था, जबकि AIUDF को 6-10 सीटें और अन्य पार्टियों को कुछ सीटें दी थीं।

ABP News ने NDA के लिए लगभग 81 सीटों और कांग्रेस के लिए 33 सीटों का अनुमान लगाया था। NewsX-Chanakya ने NDA के लिए लगभग 90 सीटों और कांग्रेस के लिए 27 सीटों का और भी ज्यादा अनुमान लगाया था। अंतिम नतीजों में BJP 60 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अपने सहयोगियों के समर्थन से, NDA ने 64 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया और सरकार बनाई। इस नतीजे के साथ ही राज्य में कांग्रेस पार्टी के 15 साल के शासन का अंत हो गया। कांग्रेस, जो 2001 से सत्ता में थी, उस चुनाव में 26 सीटें ही जीत पाई।