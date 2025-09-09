Assam Doctor performed 21 C section operations in 10 hours show cause notice issued डॉक्टर ने 10 घंटे में कर दिए 21 महिलाओं के सी-सेक्शन ऑपरेशन, कारण बताओ नोटिस जारी, India News in Hindi - Hindustan
Assam Doctor performed 21 C section operations in 10 hours show cause notice issued

डॉक्टर ने 10 घंटे में कर दिए 21 महिलाओं के सी-सेक्शन ऑपरेशन, कारण बताओ नोटिस जारी

असम के डॉक्टर को हाल ही में लापरवाही बरतने के आरोप में शो कौज नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर ने 10 घंटे में 21 सी-सेक्शन ऑपरेशन कर दिए। डॉक्टर ने अपना बचाव किया है।

Tue, 9 Sep 2025 10:22 PM
डॉक्टर ने 10 घंटे में कर दिए 21 महिलाओं के सी-सेक्शन ऑपरेशन, कारण बताओ नोटिस जारी

असम के मोरीगांव जिले से हाल ही में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक डॉक्टर ने सिविल अस्पताल में 10 घंटे के भीतर 21 सी-सेक्शन प्रसव करवा दिए। अब अधिकारियों ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण ने डॉक्टर पर सर्जिकल उपकरणों को स्टरलाइज करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के उल्लंघन और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन ना करने का आरोप लगाया है।

जानकारी के मुताबिक 5 सितंबर को दोपहर 3:40 बजे से 6 सितंबर को सुबह 1:50 बजे के बीच डॉ. बोरदोलोई ने अस्पताल के मुख्य ऑपरेशन थिएटर में 21 आपातकालीन सी सेक्शन ऑपरेशन के मामले किए। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त उपायुक्त (स्वास्थ्य) नितिशा बोरा द्वारा जारी एक आधिकारिक नोटिस के में डॉक्टर कांतेश्वर बोरदोलोई को इतनी बड़ी संख्या में ऑपरेशनों के लिए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने इस बात पर चिंता जताई है कि क्या स्टर्लाइजेशन प्रोटोकॉल और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का ठीक से पालन किया गया था। नोटिस में यह भी कहा गया है कि मामलों का पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं रखा गया था, जो मातृ एवं शिशु रुग्णता एवं मृत्यु दर को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। निर्देश में डॉ बोरदोलोई को हर सर्जरी की रिपोर्ट, केस की तैयारी का विवरण, स्टर्लाइजेशन प्रक्रियाओं का पालन और सहायक कर्मचारियों की भूमिका तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

वहीं डॉ बोरदोलोई ने अपने एक्शन का बचाव किया है। उन्होंने एक बयान में कहा, "मैं एक के बाद एक इमरजेंसी मामलों को संभाल रहा था और उनकी संख्या अचानक रूप से बढ़ गई। मैंने तेजी से काम किया लेकिन सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किया गया।" लापरवाही के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, "मरीजों की देखभाल में कोई समझौता नहीं किया गया। 21 महिलाओं में से 19 को छुट्टी दे दी गई और सुरक्षित घर भेज दिया गया, जबकि एक को जीएमसीएच रेफर कर दिया गया। यह असामान्य नहीं है और आपातकालीन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। मैंने इस मामले में अपना स्पष्टीकरण पहले ही दे दिया है।"

