Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAssam cracks down on those posting objectionable social media posts after Delhi blasts 15 arrested
दिल्ली कार ब्लास्ट का किया समर्थन, असम में 15 लोग गिरफ्तार; सीएम शर्मा ने बताए नाम

दिल्ली कार ब्लास्ट का किया समर्थन, असम में 15 लोग गिरफ्तार; सीएम शर्मा ने बताए नाम

संक्षेप: असम पुलिस ने दिल्ली बम विस्फोट का कथित रूप से समर्थन करने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और 34 अन्य आतंकवाद समर्थकों की पहचान की है। खुद असम सीएम ने आरोपियों के नाम बताए हैं।

Thu, 13 Nov 2025 09:37 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, गुवाहाटी
share Share
Follow Us on

दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की सराहना करने वालों पर असम पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम शर्मा के अनुसार 6 गिरफ्तारियां कल की गई थीं, जबकि रात भर में 9 और लोगों को हिरासत में लिया गया। असम पुलिस ने हिंसा को बढ़ावा देने वालों के प्रति कोई समझौता नहीं करने का संकल्प जताया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम और उनके जिलों का उल्लेख किया है। रात भर में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है-

1. रफीजुल अली (बोंगाईगांव)

2 फरीदउद्दीन लस्कर (हैलाकांडी)

3. इनामुल इस्लाम (लखीमपुर)

4. फिरुज अहमद @ पपोन (लखीमपुर)

5. शाहिल शोमान सिकदार @ शाहिदुल इस्लाम (बारपेटा)

6. रकीबुल सुल्तान (बारपेटा)

7. नसीम अकरम (होजाई)

8. तस्लीम अहमद (कामरूप)

9. अब्दुर रोहिम मोल्लाह @ बप्पी हुसैन (साउथ सलमारा)

असम सीएम ने ट्वीट में कहा कि दिल्ली विस्फोटों के बाद आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के संबंध में असम भर में अब तक 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कल की 6 गिरफ्तारियों के अलावा, रात भर में उपरोक्त व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। असम पुलिस हिंसा की सराहना करने वालों के खिलाफ बिल्कुल समझौता नहीं करेगी।

यह कार्रवाई दिल्ली में हुए विस्फोट की पृष्ठभूमि में की गई है। असम पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में छापेमारी कर इन व्यक्तियों को पकड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर नफरत और हिंसा फैलाने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है और आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना की निंदा करने के बजाय असम में कुछ लोगों ने ऑनलाइन समर्थन वाले इमोजी और टिप्पणियां पोस्ट करके स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की घटना असम के लिए बेहद चिंताजनक है। अगर यहां भी ऐसी कोई घटना होती है, तो इसका पैमाना कहीं ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि इन लोगों की मौजूदगी यहां कहीं ज्यादा है। इन्हीं लोगों ने लाल किले पर हमला किया, पहलगाम में लोगों की हत्या की और जुबीन क्षेत्र में मुफ्त चावल और दाल सब्सिडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये लोग हमारे समुदाय को हर संभव तरीके से, बम, गोली या विरोध प्रदर्शनों के जरिए, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं।

असम सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Delhi Car Blast Assam Assam News अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।