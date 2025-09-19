Assam Congress files complaint against BJP disturbing communal harmony releasing video असम में AI वीडियो को लेकर बवाल; कांग्रेस ने बीजेपी यूनिट के खिलाफ दर्ज कराई FIR, गंभीर आरोप, India News in Hindi - Hindustan
Assam Congress files complaint against BJP disturbing communal harmony releasing video

असम में AI वीडियो को लेकर बवाल; कांग्रेस ने बीजेपी यूनिट के खिलाफ दर्ज कराई FIR, गंभीर आरोप

बोरा ने शिकायत दर्ज कराने के बाद कहा कि यह शिकायत असम भाजपा, उसके अध्यक्ष दिलीप सैकिया, भाजपा के सोशल मीडिया यूनिट के सह-संयोजक शेखरज्योति बैश्य और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराई गई है।

Niteesh Kumar भाषाFri, 19 Sep 2025 06:53 AM
असम में AI वीडियो को लेकर बवाल; कांग्रेस ने बीजेपी यूनिट के खिलाफ दर्ज कराई FIR, गंभीर आरोप

असम कांग्रेस ने पुलिस में भाजपा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया कि बीजेपी ने एआई से बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए हैं, जिनका उद्देश्य सांप्रदायिक अशांति फैलाना और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना है। कांग्रेस ने भाजपा पर वीडियो साझा कर असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई और मुस्लिम समुदाय को भी निशाना बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस की असम इकाई के मीडिया विभाग के अध्यक्ष वेदब्रत बोरा ने राज्य भाजपा के सोशल मीडिया यूनिट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आपराधिक साजिश, सांप्रदायिक अशांति भड़काने, धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTS) चुनावों के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे हैं।

बोरा ने शिकायत दर्ज कराने के बाद कहा कि यह शिकायत असम भाजपा, उसके अध्यक्ष दिलीप सैकिया, भाजपा के सोशल मीडिया यूनिट के सह-संयोजक शेखरज्योति बैश्य और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराई गई है, जो असम में पार्टी के सोशल मीडिया अभियानों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की कंटेंट रणनीति से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया, '15 सितंबर को भाजपा के बिना असम शीर्षक वाले वीडियो में असम को अत्यधिक मुस्लिम बहुल दिखाया गया है। इस वीडियो में सार्वजनिक स्थानों पर वैध गोमांस की बिक्री, इस्लामी प्रतीकों से सजे स्थलों के परिवर्तित नाम, 90 प्रतिशत मुस्लिम आबादी के अतिरंजित आंकड़े और प्रमुख पदों पर मुस्लिम व्यक्तियों को दिखाते हुए शरीयत जैसे कानून जैसे कानून लागू करने के दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं।'

‘मुसलमानों के खिलाफ भय और घृणा को बढ़ावा’

वेदब्रत बोरा ने आरोप लगाया कि अपना वोट सावधानी से चुनें शब्दों के साथ समाप्त होने वाला वीडियो बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के आगामी चुनावों के लिए मतदाताओं को लुभाने के लिए बनाया गया था। बोरा ने दावा किया कि वीडियो का शीर्षक और वर्णन इस तरह से किया गया है कि यह स्पष्ट रूप से मुसलमानों के खिलाफ भय और घृणा को बढ़ावा देता है। कांग्रेस नेताओं, विशेष रूप से राहुल गांधी और गौरव गोगोई की छवि को धूमिल करता है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया, 'यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि 12 सितंबर को इसी सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किए गए एक ऐसे ही वीडियो के बाद की घटना है। असम के नाजुक सांप्रदायिक ताने-बाने के वर्तमान संदर्भ में ऐसी सामग्री का प्रसार विशेष रूप से खतरनाक है।'

जल्द से जल्द जांच करने की अपील

बोरा ने पुलिस से आग्रह किया कि वह इस मामले में शीघ्र जांच सुनिश्चित करे। उन्होंने मांग की है कि वीडियो की फॉरेंसिक जांच की जाए ताकि उसमें किसी प्रकार की डिजिटल छेड़छाड़ या फर्जीवाड़े का पता लगाया जा सके। साथ ही भाजपा सोशल मीडिया विभाग से संबंधित उपकरण जब्त किए जाएं ताकि साक्ष्य एकत्र किए जा सकें। पुलिस ने कहा कि उसे शिकायत मिली है और वह कार्रवाई से पहले इसकी जांच करेगी। असम भाजपा की ओर से सोमवार से अपने एक्स हैंडल पर कई वीडियो साझा किए गए हैं, जिनमें दावा किया गया कि राज्य को अवैध प्रवासियों से गंभीर खतरा है।

वीडियो में इस्तेमाल शब्दों पर जताई आपत्ति

पहले वीडियो की टैगलाइन है 'भाजपा के बिना असम', जिसमें एआई से निर्मित तस्वीरों के माध्यम से यह दिखाया गया है कि मुस्लिम समुदाय ने गुवाहाटी, हवाई अड्डा, स्टेडियम, चाय बागान और अहोम काल के रंगघर जैसे ऐतिहासिक स्थल पर नियंत्रण कर लिया है। वीडियो में एक कैप्शन भी है- 'हम पाइजान का यह सपना सच नहीं होने दे सकते' और लोगों से सोच-समझकर वोट देने की अपील की गई है। भाजपा, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा गोगोई पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित संबंध होने का आरोप लगाने के बाद से उन्हें 'पाइजान' कहकर संबोधित कर रही है। गोगोई ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया, 'भाजपा आईटी सेल द्वारा गढ़े गए शब्दों, कार्यों और तस्वीरों में असम के समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की ताकत नहीं है।' उन्होंने कहा कि गौरवशाली असम ऐसे राजनेताओं का हकदार है जो राज्य के लोगों को नई ऊंचाई हासिल करने में मदद करें।

