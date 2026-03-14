Assam Congress List: असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट, 23 उम्मीदवारों का ऐलान
Assam Congress Candidate List: असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों वाली दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले पार्टी ने पहली लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था।
Assam Congress Candidate List: आगामी असम विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 23 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की गई है। इसके अलावा, 15 सीटें गठबंधन दलों के लिए छोड़ी गई है, जिनके उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया गया है।
लिस्ट के अनुसार, गोलकगंज से कार्तिक चंद्र रे, बिलासीपारा से अमृत बादशा, बिरसिंग जरूआ से वाजेद अली चौधरी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने मनकाचर से मोहिबुर रहमान, गोलपाड़ा पूर्व से अबुल कलाम रशीद आलम, दुधनई-एसटी से किशोर कुमार ब्रह्मा, सृजनग्राम से नुरुल इस्लाम, मंडिया से अब्दुल खलीक, चमरिया से रकीबुद्दीन अहमद को टिकट दिया है। वहीं, रंगिया से प्रंजीत चौधरी, डिमोरिया-एससी से किशोर कुमार बरुआ, न्यू गुवाहाटी से शांतनु बोरा, मंगलदै से रिजुमोनी तालुकदार को मैदान में उतारा गया है।
असम विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में आयोजित हुई थी। यह बैठक लगभग चार घंटे तक चली, जिसमें चुनावी रणनीति और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विस्तृत चर्चा की गई थी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, असम कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई समेत चुनाव समिति के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर गहन मंथन किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि बैठक में उम्मीदवारों के चयन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है।
इससे पहले, तीन मार्च को कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनावों के लिए 42 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। असम विधानसभा में पार्टी के नेता देबब्रत सैकिया नाजिरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा के पूर्व सांसद रिपुन बोरा को बरछल्ला से मैदान में उतारा गया है। मीरा बोरठाकुर गोस्वामी दिसपुर से पार्टी की उम्मीदवार हैं, और इंद्रनील पेगु माजुली निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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