दो पासपोर्ट और नागरिकता पर क्या है नियम, जिस पर विवादों में घिरी हैं हिमंत की पत्नी रिंकी
पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां के पास तीन देशों का पासपोर्ट है। सरमा ने भी पलटवार किया है। इन सबके बीच सवाल उठता है कि क्या एक भारतीय नागरिक कई देशों का पासपोर्ट रख सकता है...
इन दिनों भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट चर्चा का विषय बन चुके हैं। यह सब हुआ है कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगाए गए आरोपों के बाद। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां के पास तीन देशों का पासपोर्ट है। आरोप के मुताबिक रिनिकी के पास यूएई, एंटीगा-बार्बूडा और इजिप्ट का पासपोर्ट है। इन सबकी वैधता 2027 से 2031 के बीच खत्म होने वाली है। रविवार को पवन खेड़ा के इन आरोपों के बाद हिमंता सरमा ने भी जवाब दिया है। उन्होंने इसे कांग्रेसी प्रोपोगैंडा बताते हुए कहाकि उनकी पत्नी कांग्रेस नेता को जिंदगी भर जेल में सड़ाएगी। इन सबके बीच सवाल उठता है कि क्या एक भारतीय नागरिक कई देशों का पासपोर्ट रख सकता है...
क्या कहना है कानून
पासपोर्ट एक्ट 1967 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने गलत ढंग से पासपोर्ट हासिल किया है तो अधिकारियों को पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य पासपोर्ट को अनुचित रूप से हासिल करता है, तो उसे भी रद्द किया जा सकता है। सेक्शन 12 के तहत पासपोर्ट को लेकर धोखाधड़ी, छुपाने या इसके दुरुपयोग पर दंडित किया जा सकता है। खासतौर पर गलत तरीके से कई पासपोर्ट रखने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
क्या भारत में दोहरी नागरिकता की इजाजत है
इस बारे में भारत के नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 में स्पष्ट प्रावधान है। इसके मुताबिक अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता खुद ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा संविधान भी एक साथ भारतीय और विदेशी नागरिकता रखने की अनुमति नहीं देता।
ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया योजना क्या है
नागरिकता अधिनियम की धारा 7ए के तहत प्रस्तुत, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया योजना उन कुछ भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में आजीवन वीजा के साथ रहने और काम करने की अनुमति देता है जिन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण की है। यह नागरिकता नहीं है और राजनीतिक अधिकार जैसे मतदान या सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार नहीं देता। इसके अलावा इस तरह की सुविधा प्राप्त लोगों पर भी कुछ प्रतिबंध लागू होते हैं। मसलन, इन्हें रिसर्च करने, मिशनरी पर्वतारोहण के लिए विशेष अनुमति की जरूरत होती है।
क्या भारत में दो पासपोर्ट रखना वैध है?
नागरिकता नियम, 1956 के नियम 30 के तहत, अगर किसी व्यक्ति के पास विदेशी पासपोर्ट होने का मतलब उसने विदेशी नागरिकता ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने दीपाली कटिया चड्ढा बनाम भारत संघ (1995) के मामले में इसे स्वीकार किया है। चूंकि पासपोर्ट नागरिकता से जुड़ा है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति के पास विदेशी पासपोर्ट है तो उसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाता है। एक व्यक्ति कानूनी रूप से एक ही समय में भारतीय पासपोर्ट और विदेशी पासपोर्ट नहीं रख सकता। ऐसा करना भारत में दोहरी नागरिकता पर प्रतिबंध के तहत अवैध होगा।
पिछले साल, सरकार ने पिछले पांच वर्षों में एक से अधिक भारतीय पासपोर्ट रखने वाले लोगों के 1,300 से अधिक मामलों की पहचान की। इन लोगों के लिए सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। ऐसे मामलों में, अधिकारी नियमित रूप से दस्तावेजों को रद्द कर देते हैं और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू करते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।