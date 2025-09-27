Assam CM Himanta said that this is Zubin Assam we not let it become Nepal in the name of politics यह जुबिन का असम है, नेपाल नहीं बनने देंगे; हिंसा को लेकर CM हिमंत ने चेताया, India News in Hindi - Hindustan
यह जुबिन का असम है, नेपाल नहीं बनने देंगे; हिंसा को लेकर CM हिमंत ने चेताया

Zubin garg news: असम के मुख्यमंत्री हिमंत सरमा ने कहा कि हम सभी जुबिन गर्ग के लिए न्याय चाहते हैं। लेकिन यह हिंसा के जरिए हासिल नहीं होगा। उनकी मौत पर किसी को भी राजनीति नहीं करने दी जाएगी।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 09:51 PM
असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मौत के बाद उनके फैंस इसकी जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं। असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए दस सदस्यीय एसआईटी का गठन भी कर दिया है। इसके अलावा असम सरकार ने शनिवार को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और दिवंगत गायक जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है।

सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए असम सीएम ने फैन्स से भी संयम बनाए रखने की अपील की। सीएम ने इस मामले को संबोधित करते हुए कहा, "हम सभी गर्ग के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं लेकिन यह अशांति या फिर हिंसा के जरिए नहीं होना चाहिए। लोगों को संयम से काम लेना होगा। हम जुबिन के नाम पर सरकार विरोधी राजनीति नहीं होने देंगे। यह जुबिन का असम है। हम इसे नेपाल नहीं बनने देंगे।

इससे पहले सीएम सरमा ने महंत और मैनेजर शर्मा पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि यह दोनों लोग 6 अक्तूबर को गुवाहाटी आकर अपना बयान दें, अन्यथा पुलिस उनके खिलाफ तलाशी अभियान तेज कर देगी।" सरमा ने दुर्गा पूजा का हवाला देते हुए कहा, "चूंकि फिलहाल दुर्गा पूजा का उत्सव शुरू हो जाएगा, ऐसे में हम नहीं चाहते कि वह अभी आएँ। लेकिन दशमकी के बाद उन्हें आना होगा। उन्हें 6 अक्तूबर को गुवाहाटी आकर अपना बयान दर्ज कराना होगा।"

सवालों का जवाब नहीं देना तो अदालत जाएं: सीएम हिमंत

सीएम हिमंत ने सख्ती के साथ पेश आते हुए कहा कि अगर उन दोनों को सीआईडी के सवालों का जवाब नहीं देना है तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सरमा ने बताया कि महंत के बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड के लेन-देन को रोक दिया है ताकि वह लंबे समय तक बाहर न रह सके। उन्होंने कहा कि सरकार सिंगापुर से गर्ग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा गोवाहाटी मेडीकल कॉलेज और हॉस्पिटल में किए गए दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी तैयार है।

