यह नकली फैंस, जुबिन को जिंदा रहते बदनाम किया और अब... किस पर भड़के सीएम हिमंत

संक्षेप: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि जब जुबिन जीवित थे, तो इस पूरे तंत्र ने उन्हें बदनाम करने और नीचा दिखाने की कोशिश की। उनकी मृत्यु के बाद, वही लोग उन्हें भगवान की तरह पूज रहे हैं। ये असली प्रशंसक नहीं हैं। ये नकली प्रशंसक हैं।

Thu, 16 Oct 2025 07:35 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
Zubin Garg death: असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मौत का मामला लगातार गहराता जा रहा है। गुरुवार को सीएम हिमंत ने कहा कि जुबिन जब जीवित थे तो कई लोग लगातार उन्हें बदनाम करने की साजिश रचते थे। अब जब उनकी मौत हो गई है, तो वही लोग अब जुबिन की पूजा करने का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है, जब एक दिन पहले ही बक्सा जिले में गायक की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार पांच लोगों को ले जा रहे काफिले पर हमला करने वाली भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपना गुस्सा दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, "जब जुबिन जीवित थे, तो इस पूरे तंत्र ने उन्हें बदनाम करने और नीचा दिखाने की कोशिश की। उनकी मृत्यु के बाद, वही लोग उन्हें भगवान की तरह पूज रहे हैं। ये असली प्रशंसक नहीं हैं। ये नकली प्रशंसक हैं, जिनका एकमात्र मकसद उनके नाम का इस्तेमाल भाजपा पर हमला करने और उसका विरोध करने के लिए करना है। सच्चा प्यार और सम्मान तब दिखाया जाता है जब कोई व्यक्ति जीवित होता है, न कि मृत्यु के बाद, अपनी सुविधा के लिए।"

गौरतलब है कि बुधवार को सरमा ने आरोप लगाया था कि जिस दिन से जुबिन की मौत हुई है। उसी दिन से लोगों का एक समूह अपने स्वार्थ के लिए झूठ फैला रहा है। उन्होंने कहा, "कुछ राजनीतिक दल आम लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। यह लोगों के हित में नहीं है और इससे राज्य को लंबे समय तक नुकसान होगा, जैसा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ आंदोलन की वजह से हुआ था।

सरमा ने लोगों से न्यायपालिका पर भरोसा रखने और लोगों के बहकावे में न आने की अपील की। उन्होंने कहा कि जुबिन मामले में एक वर्ग "अपने राजनीतिक लाभ के लिए गलत जानकारी दे रहा है।"

उन्होंने कहा, “इनमें से ज़्यादातर लोग कभी ज़ुबिन के प्रशंसक नहीं थे और उन्होंने उनकी आलोचना भी की थी, लेकिन अब रातोंरात उन्होंने अपने पिछले सोशल मीडिया पोस्ट हटा दिए हैं और उनके कट्टर प्रशंसक होने का दावा कर रहे हैं।” मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह वर्ग 'राज्य में तब तक स्थिति को शांत नहीं होने देगा जब तक कि हिंसा न हो या राज्य में नेपाल जैसी स्थिति न बन जाए।'

