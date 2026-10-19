मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा सहती है, हिमंत बिस्वा सरमा बोले- पूरे देश में लागू होगा UCC

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कॉकरोच आंदोलन को लेकर भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश और नेपाल की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन का सपना भारत में पूरा नहीं सकता।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने देश भर यूसीसी में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की वकालत करते हुए कहा कि इसके अभाव में मुस्लिम महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि बहुविवाह जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एक समान कानून जरूरी है। इस दौरान CM हिमंत ने ‘कॉकरोचों’ को भी आड़े हाथों लिया।

असम के मुख्यमंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश द्विवेदी के तेलियाजोत स्थित आवास पर उनके परिवार से मिलने और द्विवेदी की माता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। सरमा ने रविवार शाम यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, ''असम में यूसीसी को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है और इसे देशभर में लागू किया जाना चाहिए।'' उन्होंने कहा, ''इसके अभाव में मुस्लिम महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी होती है।'' उन्होंने बहुविवाह जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एक समान कानून की जरूरत पर जोर दिया।

‘सत्ता वोट से मिलती है, दबंगई से नहीं’ इस दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के विरोध और 'सत्ता परिवर्तन' की मांग के बीच कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों द्वारा भाजपा को निशाना बनाए जाने पर सीएम ने कहा, ''सत्ता वोट से मिलती है, दबंगई से नहीं।'' उन्होंने कहा, ''जो लोग यह मानते हैं कि डरा-धमकाकर सरकार बदली जा सकती है, उन्हें बांग्लादेश और नेपाल की ओर देखना चाहिए।'' दिल्ली में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इसमें केवल 5,000 से 10,000 लोग ही शामिल हुए थे।