पाकिस्तान और लंदन में कितनी संपत्ति? EC को क्यों नहीं बताते गोगोई; CM हिमंता का क्या चैलेंज

CM हिमंत ने गोगोई को चुनौती देते हुए कहा कि वे देश के बाहर अपनी प्रॉपर्टी की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपें। उन्होंने कहा कि गोगोई ने अपनी पत्नी की पाक से होने वाली आय की जानकारी भी नहीं दी है, और न ही पड़ोसी देश में बैंक खाते का जिक्र किया है।

चुनावी सरगर्मियों के बीच असम में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। भाजपा नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा ने आज (मंगलवार, 31 मार्च को) को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे पाकिस्तान और लंदन में कथित संपत्तियों का खुलासा करने की मांग की है। गुवाहाटी में भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र लॉन्चिंग के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए सीएम हिमंत ने आरोप लगाया कि गोगोई के पास पाकिस्तान और लंदन में संपत्ति है लेकिन उन्होंने इन संपत्तियों का विवरण चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में नहीं दिया है।

इसके साथ ही हिमंत ने जोरहाट लोकसभा सांसद गोगोई को चुनौती देते हुए कहा कि वे देश के बाहर अपनी प्रॉपर्टी की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपें। उन्होंने कहा, "गोगोई ने अपनी पत्नी की पाकिस्तान से होने वाली आय की जानकारी भी नहीं दी है, और न ही उन्होंने पड़ोसी देश में उनके बैंक खाते का जिक्र किया है।" मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि वे गोगोई पर साफ-साफ आरोप लगा रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान और लंदन, दोनों जगहों पर है; जबकि राइजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई ने आरोप लगाया है कि उनकी प्रॉपर्टी अमेरिका में भी है।

पूरी जिम्मेदारी और मुख्यमंत्री कार्यालय से आरोप लगा रहे उन्होंने कहा, "यह मेरा आरोप नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वे चुनाव आयोग को दिए गए अपने हलफनामे में पाकिस्तान में किए गए अपने लेन-देन की जानकारी दें।" सरमा ने कहा कि वे ये आरोप "पूरी जिम्मेदारी के साथ और मुख्यमंत्री कार्यालय से लगा रहे हैं कि गोगोई की पत्नी के नाम पर पाकिस्तान और लंदन, दोनों जगहों पर प्रॉपर्टी है, जिसे उन्होंने चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में नहीं दिखाया है।" CM ने कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उन्हें अपनी पत्नी के पाकिस्तान स्थित बैंक खाते के लेन-देन की जानकारी देनी चाहिए। भले ही वह पुराना ही क्यों न हो। सरमा ने कहा कि गोगोई चार निष्पक्ष लोगों के सामने लेन-देन की जानकारी पेश करें, जिनमें चार पत्रकारों के नाम शामिल हों।

चारों लोगों बैंक खातों की जाँच करें उन्होंने आगे कहा, "इन चारों लोगों को बैंक खातों की जाँच करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि यह बात सही है या मैं झूठ बोल रहा हूँ।" सरमा ने कहा, “गोगोई पर कई 'गंभीर आरोप' हैं, जिन्हें 'मैं अभी चुनाव का माहौल खराब न हो, इसलिए सामने नहीं लाना चाहता; लेकिन चुनाव के बाद, मैं इस मुद्दे पर और भी गंभीर जानकारी सामने लाऊँगा, जो मेरे संज्ञान में आई है।”