इतना लगाव है तो घुसपैठियों को राहुल गांधी के घर भेज दो; कांग्रेस पर भड़के असम CM हिमंत बिस्वा सरमा

Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को घुसपैठियों से इतना लगाव है तो उन्हें राहुल गांधी के घर भेज देना चाहिए। असम में यहां के मूल निवासियों के लिए ही जगह नहीं है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 07:59 AM
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पार्टी पर घुसपैठियों को नई पहचान देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अगर बाहर से आए घुसपैठियों से इतना ज्यादा ही लगाव है तो उन्हें अपने घर में जगह दें या फिर राहुल गांधी के घर पर भेज दें। इतना ही नहीं हिमंत ने अतिक्रमण के खिलाफ चल रही राज्य सरकार की जंग की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी जमीनों को मुक्त कराने के लिए चलाया जा रहा बेदखली अभियान ऐसे ही जारी रहेगा।

वरिष्ठ भाजपा नेता ने दावा किया कि कांग्रेस नेता और सांसद गौरव गोगोई ने हाल ही में घुसपैठियों को "ना असमिया" (नया असमिया) कहा था। सरमा ने कहा, "अगर उन्होंने ऐसा कहा है, तो उन्हें अपने घर में उन्हें जगह देनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है।”

असम के मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए राज्य के संसाधनों को लेकर भी अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि असम में मूल असमियों के लिए ही पर्याप्त संसाधन या जगह नहीं है, तो ऐसे में हम तथाकथित नए असमियों को कैसे जगह दे सकते हैं। उन्होंने कहा, "न तो जमीन है, न जगह, न घर। हम असमियों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे सकते। ऐसे में हम इन तथाकथित नए असमियों को ये सुविधाएं कैसे दे सकते हैं?... गोगोई को अगर इनकी इतनी ही चिंता है, तो इन लोगों को राहुल गांधी के घर भेज देना चाहिए।"

मुख्यमंत्री ने राज्य में घुसपैठियों को केंद्र में रखकर चलाए जा रहे अतिक्रमण बेदखली अभियान की भी सराहना की। उन्होंने कहा, "बेदखली अभियान जारी रहेगा। अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद, भाजपा सत्ता में वापस आएगी और तब भी बेदखली जारी रहेगी।’’

इस बीच, शर्मा ने कहा कि नवंबर में 10,000 से ज्यादा कलाकार बिहू और झुमुइर की तर्ज पर बोडो लोक नृत्य ‘बागुरुम्बा’ प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए एक पोस्ट में कहा, ‘‘बिहू और झुमुइर की अपार सफलता के बाद, अब बागुरुम्बा के मुख्य आकर्षण बनने का समय आ गया है। नवंबर में, 10,000 से अधिक कलाकार इस नृत्य को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करेंगे और हमारे बोडो समुदाय की विरासत को और निखारेंगे।’’

