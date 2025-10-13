असम CID को मिल गई जुबिन गर्ग की विसरा रिपोर्ट, सीएम सरमा ने बताई एक और बड़ी सफलता

असम सीआईडी को गायक जुबिन गर्ग की विसरा रिपोर्ट मिल गई है। वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि गर्ग के अंतिम क्षणों के चार चश्मदीद जल्द ही गुवाहाटी पहुंचेंगे और अपना बयान दर्ज करवाएंगे।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को कहा कि विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद अपराध जांच विभाग (CID) ​​को गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में अब एक ‘निश्चित आधार’ मिल गया है। शर्मा ने कहा कि कथित तौर पर गर्ग के अंतिम क्षणों के चश्मदीद चार और असमी प्रवासी सोमवार को गुवाहाटी पहुंचेंगे और अपने बयान दर्ज कराने के लिए CID ​​के सामने पेश होंगे।

मुख्यमंत्री ने ‘फेसबुक लाइव’ में कहा, ‘दिल्ली स्थित केंद्रीय फरेंसिक प्रयोगशाला (CFL) ने हमें विसरा रिपोर्ट दे दी है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि अब CID ​​के मामले में एक निश्चित आधार मिल गया है। कुछ ही दिनों में जुबिन गर्ग (मौत मामले) का पूरा घटनाक्रम अदालत के सामने पेश किया जाएगा।’ प्रसिद्ध गायक की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मौत हो गई थी। वह चौथे पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में भाग लेने के लिए इस दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश गए थे।

गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (GMCH) में गर्ग के पोस्टमार्टम के बाद विसरा का नमूना विस्तृत जांच के लिए सीएफएल भेजा गया था। सीआईडी ​​के विशेष डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने शनिवार को कहा था कि विसरा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और अंतिम पोस्टमार्टम की तैयारी के लिए जीएमसीएच को सौंप दी गई है। पहला पोस्टमार्टम गर्ग की मृत्यु के तुरंत बाद सिंगापुर में किया गया। दूसरा पोस्टमार्टम 23 सितंबर को जीएमसीएच में किया गया, उसके बाद उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया।

गर्ग की पत्नी गरिमा ने चार अक्टूबर को अपने पति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को यह कहते हुए लौटा दी थी कि यह उनका "निजी दस्तावेज" नहीं है और जांचकर्ता ही यह निर्णय ले सकेंगे कि इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए या नहीं। पुलिस ने असम एसोसिएशन सिंगापुर से जुड़े 10 लोगों को नए समन जारी किए थे, क्योंकि वे छह अक्टूबर की समय सीमा के भीतर जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने में विफल रहे थे।