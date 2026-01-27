Hindustan Hindi News
असमिया नहीं केवल 'मिया' परेशान; SIR पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

संक्षेप:

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में एसआईआर से असमिया नहीं केवल मिया परेशान हैं। उन्होंने कहा कि वह इससे खुश है कि कुछ लोगों को इससे परेशानी है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को उनकी परेशानी और बढ़ाने के लिए कहा है।

Jan 27, 2026 09:01 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने SIR पर एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में जारी विशेष संशोधन (SIR) के कारण किसी भी असमिया नागरिक को कोई समस्या नहीं हो रही है बल्कि केवल ‘मिया’ (बांग्ला भाषी मुस्लिम) लोगों को ही इस प्रक्रिया से दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिया समुदाय को किसी भी हालत में राज्य में वोटिंग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

डिगबोई में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने एसआईआर पर अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची से ‘मिया’ मतदाताओं के नाम हटाना केवल एक प्रारंभिक कदम है, और जब बाद में राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया जाएगा, तो बांग्लादेश के मुसलमानों के चार से पांच लाख वोट रद्द कर दिए जाएंगे।

शर्मा ने कहा, "हां, हम मिया समुदाय के वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें हमारे देश में नहीं, बल्कि बांग्लादेश में वोट देना चाहिए। हम यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि वे असम में वोट न दे सकें। मैं इससे बहुत खुश हूं। मैंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा है कि ऐसे लोगों को और भी ज्यादा परेशानी दो। अगर मिया समुदाय को इस संबंध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें क्यों चिंतित होना चाहिए?’’

गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय की निगरानी में असम में मतदाता सूचियों की समीक्षा का आदेश दिया था, जिसका उद्देश्य नागरिकता का सत्यापन करना था। यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। राज्य में नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता संबंधी अलग प्रावधान हैं। एकीकृत मतदाता सूची 27 दिसंबर को प्रकाशित की गई थी, जबकि दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया 22 जनवरी तक जारी रही। अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।

असम में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में यह मुद्दा बहुत बड़ा होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एसआईआर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर आंदोलन जैसी स्थिति बनाई हुई है।

