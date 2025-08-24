असम के स्वाभिमान का 'अपमान', जमीयत नेता मदनी के विरोध में BJP; गिरफ्तारी की मांग तेज

असम भाजपा प्रवक्ता जयंत कुमार गोस्वामी ने मांग की कि असम पुलिस जमीयत नेता महमूद मदनी को उनकी असम विरोधी टिप्पणियों के लिए तुरंत गिरफ्तार करे और उचित सजा दे।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की असम इकाई ने रविवार को असम के स्वाभिमान का 'अपमान' करने के लिए जमीयत नेता मदनी की गिरफ्तारी की मांग की। असम भाजपा ने एक बयान में कहा कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा सरकार अवैध अतिक्रमणकारियों (मुख्यतः पूर्वी बंगाल मूल के मुसलमानों) को वन भूमि और सरकारी संपत्ति से हटाने के लिए लगातार बेदखली अभियान चला रही है। गाजा और फिलिस्तीन की घटनाओं से इन बेदखली अभियानों को जोड़कर, महमूद मदनी ने असम के लोगों के आत्मसम्मान पर हमला किया है। बयान में यह भी कहा गया कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद के नेता महमूद मदनी ने असम की समस्याओं को केवल मुस्लिम समुदाय के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है।

क्या बोले असम बीजेपी के प्रवक्ता? असम भाजपा प्रवक्ता जयंत कुमार गोस्वामी ने मांग की कि असम पुलिस जमीयत नेता महमूद मदनी को उनकी असम विरोधी टिप्पणियों के लिए तुरंत गिरफ्तार करे और उचित सजा दे। गोस्वामी ने कहा कि इस समय घुसपैठिए और बाहरी लोग असम के सभी क्षेत्रों पर कब्जा करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकारों के संरक्षण में इन समूहों ने सरकारी जमीनों, जंगलों और अन्य संसाधनों पर अवैध कब्जा किया। जिससे असम के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को खतरा पैदा हो गया है और मूल असमी हिंदुओं, मुसलमानों और भारतीय मूल के आम लोगों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।

अतिक्रमणकारियों को हटा रही भाजपा सरकार उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के मजबूत नेतृत्व में भाजपा सरकार ने इस आक्रमण का विरोध करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। बेदखली अभियानों के जरिए सरकार सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटा रही है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों से घुसपैठियों के नाम हटा रही है। स्थानीय लोगों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा कर रही है।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में असम में कांग्रेस, एआईयूडीएफ, रायजोर दल और असम जातीय परिषद के समर्थन से सरकार बनती है, तो मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी असम सरकार के राजनीतिक सलाहकार बन जाएंगे, जिससे असम के मूल हिंदुओं, मुसलमानों और भारतीय मूल के नागरिकों पर घुसपैठियों का पूर्ण प्रभुत्व हो जाएगा।