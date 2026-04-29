EXIT POLL: असम में भाजपा मस्त, विपक्ष पस्त; इस एग्जिट पोल में NDA की बंपर जीत
असम में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक की ओर है। Axis My India एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनती नजर आ रही है। राज्य में गठबंधन को 88 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है।
असम में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक की ओर है। Axis My India एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनती नजर आ रही है। राज्य में गठबंधन को 88 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि, कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन काफी पीछे रह सकता है। बहरहाल, चुनाव आयोग की तरफ से अंतिम नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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