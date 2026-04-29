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EXIT POLL: असम में भाजपा मस्त, विपक्ष पस्त; इस एग्जिट पोल में NDA की बंपर जीत

Apr 29, 2026 06:48 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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असम में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक की ओर है। Axis My India एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनती नजर आ रही है। राज्य में गठबंधन को 88 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है।

EXIT POLL: असम में भाजपा मस्त, विपक्ष पस्त; इस एग्जिट पोल में NDA की बंपर जीत

असम में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक की ओर है। Axis My India एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनती नजर आ रही है। राज्य में गठबंधन को 88 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि, कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन काफी पीछे रह सकता है। बहरहाल, चुनाव आयोग की तरफ से अंतिम नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे।

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Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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