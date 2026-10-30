असम में 36 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में, छापेमारी में पुलिस ने कसा शिकंजा; क्या था इरादा?
असम में 36 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों को धुबरी जिले से पुलिस की छापेमारी के दौरान पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई जोगमाया फेरी घाट पर हुई।
असम में 36 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों को धुबरी जिले से पुलिस की छापेमारी के दौरान पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई जोगमाया फेरी घाट पर हुई। धुबरी जिला एसएसपी देवाशीष बोराह ने बताया कि हमने 36 लोगों की पहचान की है। हम वर्तमान में हालात की हर पहलू से जांच कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि हमारे पास जो सुराग हैं, उनके आधार पर लगता है कि ये सभी बांग्लादेश के नागरिक हैं। हम इस मामले में पूछताछ जारी है। पुलिस कप्तान ने कहा कि सब कुछ तय व्यवस्था के हिसाब से किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक, इनमें कोई भी भारतीय नागरिक नहीं पाया गया है।
बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए लिए गए पैसे
जानकारी के मुताबिक कुल 38 लोग नदी के रास्ते भारत में आए थे। इन लोगों ने बॉर्डर के रास्तों का भी इस्तेमाल किया था। यह भी सामने आया है कि यह लोग यहां से तमिलनाडु आने की साजिश रच रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मानव तस्करों के गिरोह ने इसे अंजाम दिया है। दावे के मुताबिक यह ग्रुप भारत और बांग्लादेश सीमा के दोनों तरफ सक्रिय हैं। जो लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने दावा किया कि भारत लाने के लिए उन लोगों ने करीब 17 हजार रुपए लिए थे। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है।
गौरतलब है कि असम के श्रीभूमि, कछार, धुबरी और दक्षिण सलमारा-मनकाचर जिले बांग्लादेश के साथ 267.5 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। असम के श्रीभूमि जिले के सुतारकांडी में एक एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) है। पूर्वोत्तर में भारत-बांग्लादेश सीमा पर कुल तीन एकीकृत जांच चौकियां हैं। अन्य दो मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के अखौरा में स्थित हैं। इस क्षेत्र में एक अन्य एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) असम में भारत-भूटान सीमा पर दरंगा में स्थित है।
पहले भी पकड़े गए हैं घुसपैठिए
इससे पहले 28 अक्टूबर को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि भारत में अवैध रूप से दाखिल हुए नौ विदेशी नागरिकों को असम के धुबरी जिले में पकड़ा गया और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार रात सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा था, ‘आखिरी पड़ाव: धुबरी। अगला कदम: निष्कासन।- नौ अवैध घुसपैठियों को भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिए देश से निष्कासन के लिए सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया गया है।
उन्होंने कहा कि संदेश स्पष्ट है: अवैध रूप से सीमा पार करने पर कानून का सामना करना पड़ेगा। सीमाओं की सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं, कोई समझौता नहीं। यह नया असम है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।