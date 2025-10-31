महिलाओं को शराब पीते देख शर्म आती है, बर्बादी की ओर जा रहा समाज; ASP के बयान पर हंगामा
संक्षेप: एएसपी के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने महिलाओं के आचरण को सामाजिक व्यवस्था से जोड़ते हुए कहा, ‘पुरुषों का शरारत करना स्वाभाविक है। इसे रोकना महिलाओं का कर्तव्य है।’
पश्चिम बंगाल के रानाघाट में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) ने महिलाओं के शराब पीने पर विवादास्पद टिप्पणी की है। लाल्टू हलदर का यह बयान शहर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आया। एएसपी ने कहा कि उन्हें महिलाओं को जुलूस में शराब पीते देख शर्म आती है। हलदर ने कहा, 'मुझे यह कहते हुए शर्म आती है। एक जुलूस में युवा महिलाएं सड़क पर खड़ी होकर शराब पीती हुई दिखीं। अगर इसे जुलूस की शान माना जाता है, तो मैं ऐसे जुलूस की निंदा करता हूं।'
पुलिस अफसर हलदर ने महिलाओं के आचरण को सामाजिक व्यवस्था से जोड़ते हुए कहा, 'पुरुषों का शरारत करना स्वाभाविक है। इसे रोकना महिलाओं का कर्तव्य है। लेकिन अब महिलाएं खुद शराब पीकर हंगामा कर रही हैं। नतीजतन, समाज बर्बादी की ओर जा रहा है।' रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ इस बयान को लेकर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं, इसे लेकर जानकारी हासिल की जा रही है। एएसपी के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इंटरनेट यूजर्स इस पर सवाल उठा रहे हैं।
जेल में हंगामा, फाड़े कपड़े
दूसरी ओर, कोलकाता में एक गिरफ्तार व्यक्ति ने हवालात के अंदर अपने कपड़े उतार दिए। वह अश्लील गाना गाने लगा और नाचा भी। अब अधिकारियों ने उसके विचित्र व्यवहार की जांच शुरू कर दी है। हथियार तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद 24 वर्षीय व्यक्ति को दक्षिण कोलकाता के इकबालपुर पुलिस थाने की हवालात में रखा गया था। अधिकारी ने बताया, 'रात में उसकी हरकतों के चलते हमें शिकायत दर्ज करानी पड़ी। इस विचित्र व्यवहार के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए अब जांच चल रही है।' मोहम्मद शाहबाज नाम के इस व्यक्ति को हथियारों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में रखा गया है।