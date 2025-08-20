'अगली बार हिंदी में पूछना', आयरन डोम वाले सवाल पर रूसी दूत का सुदर्शन चक्र वाला जवाब

रूसी दूत बाबुश्किन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि बाहरी दबाव के बावजूद भारत-रूस ऊर्जा सहयोग जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है और रूस को नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों पर भरोसा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' की घोषणा की थी। भारत के इस महा प्रोजेक्ट ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत को 2035 तक एक स्वदेशी, बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इसकी इजरायल के प्रसिद्ध 'आयरन डोम' से तुलना की जा रही है। इस बीच, रूस के एक वरिष्ठ राजनयिक ने इस परियोजना को लेकर मजेदार जवाब दिया।

दरअसल रूस के चार्जे डी’अफेयर्स रोमन बाबुश्किन से भारत के “आयरन डोम” को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने तुरंत ही चुटीले अंदाज में पूछा- “आपका मतलब सुधर्शन चक्र से है?” इतना ही नहीं, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि वह हिंदी में बेहतर जवाब दे सकते हैं। कुछ ऐसी थी बातचीत-

पत्रकार: रूस भारत के आयरन डोम का समर्थन कैसे करेगा?

रूसी राजनयिक बाबुश्किन: आपका मतलब सुदर्शन चक्र से है?

पत्रकार: जी हां।

रूसी राजनयिक बाबुश्किन: अगली बार हिंदी में पूछिएगा, मैं बेहतर जवाब दे पाऊंगा।

भारत और रूस की साझेदारी को लेकर बाबुश्किन ने कहा, “हमारे बीच सच्ची रणनीतिक साझेदारी है और हमने आपसी भरोसा अर्जित किया है। रूस के हथियार भारत की स्वाभाविक पसंद हैं। हम रक्षा क्षेत्र में ‘पार्टनर्स ऑफ चॉइस’ हैं और किसी भी प्रयास में भारत का समर्थन करने के लिए तैयार हैं।”

पश्चिमी देशों की तीखी आलोचना हाल में अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बीच बाबुश्किन ने पश्चिमी देशों की आलोचना पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “अगर पश्चिम आपकी आलोचना कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा।”

यूक्रेन संकट पर मोदी-पुतिन वार्ता उन्होंने बताया कि रूस-भारत के रिश्ते कितने अहम हैं, यह हालिया घटनाओं से स्पष्ट है। बाबुश्किन ने कहा, “चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हम समस्याएं दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी से फोन पर बातचीत कर यूक्रेन के हालात की जानकारी साझा की। यह दिखाता है कि भारत रूस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम किसी भी समस्या का समाधान खोजने में सक्षम हैं। साझेदारी की गहराई दोनों देशों को साथ-साथ आगे बढ़ने में मदद करेगी।”

ऐतिहासिक साझेदारी और रक्षा सहयोग भारत और रूस का रिश्ता सोवियत संघ के समय से ही मजबूत रहा है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग कई बड़े प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है। चाहे वह ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हो या पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रोजेक्ट।

भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा परियोजनाओं में शामिल हैं:

एस-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति

टी-90 टैंक और सुखोई-30 एमकेआई का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन

मिग-29 और कामोव हेलीकॉप्टर की आपूर्ति

आईएनएस विक्रमादित्य (पूर्व में एडमिरल गोर्शकोव)

भारत में एके-203 राइफलों का उत्पादन

ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण