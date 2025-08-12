अचानक PM मोदी से क्यों मिले जगदीप धनखड़? कांग्रेस का नया दावा; टॉप-5 न्यूज

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के इस फैसले से सहमति जताई कि आधार और मतदाता पहचान पत्र को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पीठ ने कहा कि इसके समर्थन में अन्य दस्तावेज भी होने चाहिए।

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर की टिप्पणियों की तुलना सड़कछाप आदमी से की। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि ऐसी परमाणु धमकी अमेरिका की धरती से दी गई। ओवैसी ने पाकिस्तान सेना प्रमुख के बयान की निंदा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से राजनीतिक जवाब देने का आग्रह किया। वहीं, मॉनसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही मौसम विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर है। बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में ऊपरी हवा का चक्रवाती सर्कुलेशन है। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए मंगलवार की टॉप-5 न्यूज...

यह शुद्धिकरण अभियान, रोकने के बजाय मदद करें; SIR पर एससी में बोला चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) विवाद को मुख्य रूप से विश्वास की कमी का मुद्दा करार दिया। चुनाव आयोग ने दावा किया कि 7.9 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 6.5 करोड़ लोगों को कोई दस्तावेज जमा नहीं करना पड़ा, क्योंकि वे या उनके माता-पिता 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे। पढ़ें पूरी खबर...

‘सड़कछाप आदमी की तरह बोल रहे आसिम मुनीर’, पाक आर्मी चीफ की परमाणु धमकी पर ओवैसी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर की टिप्पणियों की तुलना सड़कछाप आदमी से की। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि ऐसी परमाणु धमकी अमेरिका की धरती से दी गई। ओवैसी ने पाकिस्तान सेना प्रमुख के बयान की निंदा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से राजनीतिक जवाब देने का आग्रह किया। पढ़ें पूरी खबर...

चीन के लिए फिर से उड़ानें शुरू करने को तैयार रहें, सरकार का एयरलाइंस को निर्देश भारत सरकार ने एयर इंडिया और इंडिगो समेत देश की प्रमुख एयरलाइंस को अगले महीने तक चीन के लिए सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। यह कदम भारत और चीन के बीच राजनीतिक संबंधों को बेहतर करने और सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पढ़ें पूरी खबर...

सावधान! बंगाल की खाड़ी में बन रहा दबाव क्षेत्र, अगले दो दिन होगी भारी बारिश मॉनसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही मौसम विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर है। बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में ऊपरी हवा का चक्रवाती सर्कुलेशन है। इसके प्रभाव से 13 अगस्त को पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो अगले 48 घंटों में और मजबूत हो सकता है। पढ़ें पूरी खबर...