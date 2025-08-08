Asim Munir Pakistan Army Chief second visit to America Jairam Ramesh taunts PM Modi Donald Trump 'अमेरिका का खास है आसिम मुनीर'; पाक आर्मी चीफ की US यात्रा को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज, India News in Hindi - Hindustan
'अमेरिका का खास है आसिम मुनीर'; पाक आर्मी चीफ की US यात्रा को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज

Jairam Ramesh taunts PM Modi: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ अब अमेरिका के खास हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और ट्रंप के साथ अपनी खास रिश्ता वाली बातों पर पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 12:20 PM
अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में बढ़ रही तल्खी से राजनैतिक सरगर्मी बढ़ गई है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच की दोस्ती की बातों को लेकर विपक्ष अब प्रधानमंत्री पर तंज कस रहा है। इसी बीच पाकिस्तान आर्मी चीफ के दूसरी बार अमेरिका जाने की खबरों ने इस आग को और भड़का दिया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कहते थे कि उनका अमेरिका के साथ एक खास रिश्ता है, लेकिन मौजूदा हालात में वह पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि असिम मुनीर अमेरिका के खास हो गए हैं। पहले जून में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खाना खाने अमेरिका गए थे और अब एक बार फिर अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे।कांग्रेस नेता ने लिखा, "फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिसकी भड़काऊ और सांप्रदायिक टिप्पणियों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की पृष्ठभूमि तैयार की, अब अमेरिका का बेहद प्रिय बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी खुद को राष्ट्रपति ट्रंप का विशेष संबंध का दावा करते रहे हैं, लेकिन अब यह दावा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है।"

कांग्रेस नेता ने अभी तक भारत में स्थाई अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति न होने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "जनवरी 2025 से अब तक अमेरिका ने भारत में कोई स्थायी राजदूत नियुक्त नहीं किया है और न ही किसी नाम की पुष्टि के लिए अमेरिकी सीनेट में भेजा गया है, जबकि चीन जैसे अन्य अहम देशों के लिए यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।"

आसिम मुनीर अपनी इस अमेरिका यात्रा में अमेरिका के सेंट्रल कमांड इन चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला के विदाई समारोह में शामिल होंगे। जयराम रमेश ने कहा कि कुरिला वही शख्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन तब किया था, जब भारत दुनिया भर में यह साबित करने में लगा हुआ था कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। कुरिल्ला ने पाकिस्तान का न केवल साथ दिया बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसे एक बड़ा साझेदार भी बताया था।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर दो महीने पहले हुए भारत और पाकिस्तान संघर्ष के बाद दूसरी बार अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। जून में हुई उनकी अमेरिका यात्रा में उन्होंने वाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच भी किया था। आसिम मुनीर की यह दूसरी अमेरिका यात्रा इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर अनबन चल रही है। अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है।