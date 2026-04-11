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ईरान के लिए वर्दी, अमेरिका के सामने सूट; पाकिस्तान पहुंचे मेहमानों के लिए मुनीर का क्या संदेश?

Apr 11, 2026 06:32 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनने के बाद से ही आसिम मुनीर लगातार इस्लामाबाद की राजनीति में हस्तक्षेप करते आ रहे हैं। पाकिस्तान में सेना और राजनीति दलों का गठजोड़ जगजाहिर है। शहबाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलने के लिए पहुंचे थे।

ईरान के लिए वर्दी, अमेरिका के सामने सूट; पाकिस्तान पहुंचे मेहमानों के लिए मुनीर का क्या संदेश?

पाकिस्तान इस समय विश्व समुदाय की नजरों के केंद्र में बना हुआ है। ईरान जंग को रोकने पर बात करने के लिए अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में मौजूद हैं और पाकिस्तान इस मौके का पूरी तरह से प्रचार कर रहा है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कुछ ऐसा किया कि दुनिया का ध्यान इस ओर चला गया। दरअसल, ईरान के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए पहुंचे पाकिस्तान सेना प्रमुख सैन्य वर्दी में थे, वहीं जब वह नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए पहुंचे, तो वह एक काले रंग के सूट में थे।

आसिम मुनीर का दोनों डेलीगेशनों के स्वागत के दौरान अलग-अलग पहनावा विश्व राजनीति के विशेषज्ञों के ध्यान का केंद्र बना। विश्लेषकों का कहना है कि मुनीर का पहनावा कूटनीतिक दृष्टि से सूक्ष्म भूमिका निभा सकता है, और अक्सर पहनावे में बदलाव उच्च स्तरीय बैठकों के लहजे और प्रकृति को दर्शाता है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के लिए मुनीर का सैन्य वर्दी से काले सूट में बदलना, खुद को अधिक राजनेता और कूटनीतिक नेता के रूप में प्रस्तुत करने के उनके प्रयास को दर्शाता है, साथ ही साथ दिन में पहले उनकी वर्दी द्वारा दर्शाई गई सैन्य संस्थागत प्रतिष्ठा को भी बरकरार रखता है।

गौरतलब है कि पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनने के बाद से ही आसिम मुनीर लगातार इस्लामाबाद की राजनीति में हस्तक्षेप करते आ रहे हैं। पाकिस्तान में सेना और राजनीति दलों का गठजोड़ जगजाहिर है। मुनीर इसमें और भी ज्यादा बातें जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद पाकिस्तान में ही उनके इस व्यवहार को लेकर सवाल उठाए गए थे। ऐसे में जब वह दोनों प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करने के लिए एयरबेस पर पहुंचते हैं, तो वह पाकिस्तान की राजनीति में सेना की मजबूत पकड़ को प्रदर्शित करता है।

इससे पहले, पांच हफ्तों की जंग के बाद सीजफायर पर माने ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। यहां पर अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनर और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पहुंचे हैं, तो वहीं ईरान की तरफ से ईरानी विदेश मंत्री अराघची और गालिबेफ पहुंचे हैं।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता आज इस्लामाबाद के नूर खान अड्डे पर होने वाली है। वार्ता से पहले, दोनों पक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग-अलग बैठकें की हैं। खबरों के मुताबिक, ईरानी प्रतिनिधिमंडल शरीफ से मुलाकात के दौरान लेबनान पर इजरायल के लगातार हमलों का मुद्दा उठाएगा।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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