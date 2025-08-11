आसिम मुनीर ने शेयर कराया था मुकेश अंबानी का फोटो, भारत को अब दिया खुला चैलेंज

आसिम मुनीर ने यह भी दावा किया है कि अगर भारत जानकारी दे, तो पाकिस्तान भी खुद को हुए नुकसान की जानकारी सार्वजनिक कर देगा। उन्होंने भारत को गीदड़ भभकी भी दे दी। उन्होंने कहा, 'सिंधू नदी भारतीय परिवारों का संपत्ति नहीं है। हमें मिसाइलों की कमी नहीं है।'

पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर एक बार फिर भारत को धमका रहे हैं। हालांकि, इस बार वह अजीबों-गरीब बयानों के चलते ज्यादा चर्चा में हैं। खबर है कि उन्होंने भारत को धमकाने के लिए उद्योगपति मुकेश अंबानी का जिक्र तक कर दिया। इतना ही नहीं वह भारत के साथ तुलना करने के चक्कर में पाकिस्तान की फजीहत ही करा बैठे। फिलहाल, मुनीर अमेरिका में हैं। दो महीनों से भी कम समय में पाकिस्तानी आर्मी चीफ की ये दूसरी अमेरिका यात्रा है।

मुकेश अंबानी पर क्या कहा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी समुदाय के साथ भोजन के दौरान मुनीर ने कई हैरान करने वाले बयान दिए। खबर है कि इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी सेना की तरफ से पहले किए गए एक पोस्ट का भी जिक्र किया, जिसमें अंबानी की तस्वीर भी शामिल थी। द प्रिंट के अनुसार, मुनीर ने कहा, 'सूरह फिल और मुकेश अंबानी के साथ एक ट्वीट करवाया था, ताकि उन्हें बता सकें कि हम क्या कर सकते हैं।'

पाकिस्तान की ही करा दी फजीहत मुनीर ने कह दिया, 'भारत हाईवे पर फरारी की तरह चलती हुई एक चमचमाती मर्सिडीज है, लेकिन हम गिट्टियों से भरा एक ट्रक हैं। अगर ट्रक कार से टकरा जाए, तो नुकसान किसका होगा?' साथ ही चार दिनों तक चले युद्ध को लेकर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने कहा, 'भारतीयों को अपना नुकसान स्वीकार कर लेना चाहिए। खेल भावना एक गुण होता है।'

