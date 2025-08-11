Asim Munir comments show that Pakistan is irresponsible state with nuclear weapons Govt sources 'परमाणु हथियारों से लैस गैर-जिम्मेदार देश पाकिस्तान', असीम मुनीर की टिप्पणियों पर भारत, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAsim Munir comments show that Pakistan is irresponsible state with nuclear weapons Govt sources

'परमाणु हथियारों से लैस गैर-जिम्मेदार देश पाकिस्तान', असीम मुनीर की टिप्पणियों पर भारत

एक सूत्र ने कहा, 'अमेरिका की ओर से स्वागत और सम्मान से उत्साह का माहौल है। अगला कदम संभवतः पाकिस्तान में चुपके से या खुले तौर पर तख्तापलट हो सकता है, ताकि फील्ड मार्शल राष्ट्रपति बन जाएं।'

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 03:04 PM
share Share
Follow Us on
'परमाणु हथियारों से लैस गैर-जिम्मेदार देश पाकिस्तान', असीम मुनीर की टिप्पणियों पर भारत

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी धरती से दी गई परमाणु धमकी पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने सोमवार को कहा, 'इससे पता चलता है कि पड़ोसी देश एक गैर-जिम्मेदार राष्ट्र है, जो ऐसे घातक हथियारों से लैस है।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के गलत हाथों में जाने का खतरा है। आर्मी चीफ की टिप्पणियां इस बात का साफ संकेत हैं कि उस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है।

ये भी पढ़ें:राफेल से भी ताकतवर विमानों पर वायुसेना की नजर, सरकार के सामने रख दी बड़ी डिमांड
ये भी पढ़ें:ट्रंप टैरिफ पर आप क्या कर रहे? थरूर ने संभाला मोर्चा; दो मंत्रालयों के अफसर तलब

फ्लोरिडा के टाम्पा में पाकिस्तानी डायस्पोरा को संबोधित करते हुए आसिम मुनीर ने भारत विरोधी बयान दिए। उन्होंने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देते हुए चेतावनी दी कि अस्तित्व का खतरा पैदा होने पर पाकिस्तान आधी दुनिया को तबाह कर देगा। सूत्रों ने कहा कि पाक सेना प्रमुख की टिप्पणियां पाकिस्तान में एक खास पैटर्न का हिस्सा हैं। जब भी अमेरिका पाकिस्तानी सेना का समर्थन करता है, वे आक्रामकता का असली रंग दिखाने लगते हैं। उन्होंने कहा, 'इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है और वहां की सेना ही देश को नियंत्रित करती है।'

'परमाणु हथियारों की धमकी पुरानी रणनीति'

विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तानी सेना प्रमुख की टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है। उन्होंने कहा, 'ऐसी टिप्पणियों से गैर-जिम्मेदाराना रवैया पता चलता है। ये बयान उस देश में परमाणु कमांड और नियंत्रण की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं, जहां सैन्य और आतंकवादी समूह मिलकर काम करते हैं।'

'परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा भारत'

प्रवक्ता ने खेद जताया कि ऐसी टिप्पणियां एक मित्र देश की धरती से की गईं। उन्होंने कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाता रहेगा। फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमान परिवर्तन समारोह में भाग लेने के लिए टाम्पा में हैं। दो महीने से भी कम समय में यह उनकी अमेरिका की दूसरी यात्रा है, जो अमेरिका-पाकिस्तान के बीच नए सैन्य संबंधों का संकेत है। इससे क्षेत्र में अमेरिकी मंशा को लेकर भारत में गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

Pakistan INDIA America
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।