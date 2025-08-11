'परमाणु हथियारों से लैस गैर-जिम्मेदार देश पाकिस्तान', असीम मुनीर की टिप्पणियों पर भारत
एक सूत्र ने कहा, 'अमेरिका की ओर से स्वागत और सम्मान से उत्साह का माहौल है। अगला कदम संभवतः पाकिस्तान में चुपके से या खुले तौर पर तख्तापलट हो सकता है, ताकि फील्ड मार्शल राष्ट्रपति बन जाएं।'
पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी धरती से दी गई परमाणु धमकी पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने सोमवार को कहा, 'इससे पता चलता है कि पड़ोसी देश एक गैर-जिम्मेदार राष्ट्र है, जो ऐसे घातक हथियारों से लैस है।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के गलत हाथों में जाने का खतरा है। आर्मी चीफ की टिप्पणियां इस बात का साफ संकेत हैं कि उस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है।
फ्लोरिडा के टाम्पा में पाकिस्तानी डायस्पोरा को संबोधित करते हुए आसिम मुनीर ने भारत विरोधी बयान दिए। उन्होंने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देते हुए चेतावनी दी कि अस्तित्व का खतरा पैदा होने पर पाकिस्तान आधी दुनिया को तबाह कर देगा। सूत्रों ने कहा कि पाक सेना प्रमुख की टिप्पणियां पाकिस्तान में एक खास पैटर्न का हिस्सा हैं। जब भी अमेरिका पाकिस्तानी सेना का समर्थन करता है, वे आक्रामकता का असली रंग दिखाने लगते हैं। उन्होंने कहा, 'इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है और वहां की सेना ही देश को नियंत्रित करती है।'
'परमाणु हथियारों की धमकी पुरानी रणनीति'
विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तानी सेना प्रमुख की टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है। उन्होंने कहा, 'ऐसी टिप्पणियों से गैर-जिम्मेदाराना रवैया पता चलता है। ये बयान उस देश में परमाणु कमांड और नियंत्रण की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं, जहां सैन्य और आतंकवादी समूह मिलकर काम करते हैं।'
'परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा भारत'
प्रवक्ता ने खेद जताया कि ऐसी टिप्पणियां एक मित्र देश की धरती से की गईं। उन्होंने कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाता रहेगा। फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमान परिवर्तन समारोह में भाग लेने के लिए टाम्पा में हैं। दो महीने से भी कम समय में यह उनकी अमेरिका की दूसरी यात्रा है, जो अमेरिका-पाकिस्तान के बीच नए सैन्य संबंधों का संकेत है। इससे क्षेत्र में अमेरिकी मंशा को लेकर भारत में गंभीर सवाल उठ रहे हैं।