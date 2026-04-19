जांघ पर हाथ रख देता था आसिफ, एक बार तो जबरदस्ती... TCS कांड में महिला का गंभीर आरोप
TCS कांड में महिला ने आसिफ अंसारी पर आरोप लगाया कि वह उसे बार-बार गलत तरीके से छूता था। वह जान-बूझकर मेरे शरीर को छूता और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता। कई बार अपना हाथ मेरी जांघ या कंधे पर रख देता।
TCS Nashik Case: दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के नासिक ब्रांच में कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के मामले में रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं। बीपीओ यूनिट में काम करने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि पांच सहकर्मियों ने महीनों तक उसका यौन उत्पीड़न किया और गलत तरीके से छुआ। उनके धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कीं। महिला ने बताया कि उसका सहकर्मी आसिफ अंसारी उसकी जांघ पर हाथ रख देता था और एक बार तो जबरदस्ती उसे गले तक लगा लिया।
इंडिया टुडे के अनुसार, अपने स्टेटमेंट में महिला ने बताया है कि उसने 20 जून, 2025 को टीसीएस ज्वाइन किया था। शाहरुख कुरैशी और अन्य सहकर्मियों के साथ उसकी ट्रेनिंग 24 जून को शुरू हुई। इस दौरान, उसने आरोप लगाया कि लोन विभाग में टीम लीडर रजा मेमन कोई औपचारिक भूमिका न होने के बावजूद अक्सर ट्रेनिंग रूम में आ आता था और निजी तथा आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था।
'मैं तुम्हारे पति की जगह होता तो...'
वह अक्सर पूछता था, ''चूंकि तुम्हारे पति शहर से बाहर हैं, तो तुम अकेले ही सब कैसे संभालती हो? तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं किसी भी समय तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं।'' रजा और शाहरुख कुरैशी ने उससे पूछा था कि क्या तुम्हारी लव मैरिज हुई या अरेंज्ड। रजा ने उसे प्लेयर नाम दिया था और इसी नाम से उसे बुलाया। रजा ने कमेंट किया कि अगर मैं तुम्हारे पति की जगह होता तो कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। इस दौरान, वह महिला के काफी करीब खड़ा था।
'कई बार अपना हाथ मेरी जांघ पर रख देता'
महिला ने एक और सहकर्मी आसिफ अंसारी पर आरोप लगाया कि वह उसे बार-बार गलत तरीके से छूता था। उसने कहा, ''वह जान-बूझकर मेरे शरीर को छूता और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता। कई बार अपना हाथ मेरी जांघ या कंधे पर रख देता। एक बार तो जबरदस्ती गले भी लगा लिया। अपनी शिकायत में महिला ने कहा है कि अंसारी ने उससे कहा था कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? मैं तुम्हारे पति से ज्यादा हैंडसम हूं। मेरे साथ बाहर चलो, कुछ हो भी गया तो किसी को पता नहीं चलेगा। लंच के टाइम मेरे पास आकर बैठकर कहता कि अगर तुम्हारी कोई फिजिकल जरूरत है तो मैं उसे पूरा करूंगा। महिला ने अपनी शिकायत में इसके अलावा भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने दावा किया है कि अंसारी उसके धर्म को टारगेट करता था और आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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