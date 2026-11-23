भारत बना दुनिया में एकमात्र मेजर पावर, जापान जैसी ताकतों को पछाड़कर किया कारनामा
ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए जाने वाले एशिया पावर इंडेक्स में भारत को मेजर पावर में पहला स्थान दिया गया है। वहीं सुपरपावर कैटिगरी में अमेरिका और चीन का नाम है।
एशिया पावर रैंकिंग में इस बार भारत ने 100 में से 40.5 पॉइंट हासिल करते हुए बड़ी ताकतों में अपनी अहम जगह बनाई है। रैंकिंग के मुताबिक इस पूरी लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं मेजर पावर वाली कैटिगरी में केवल भारत ही है। सुपरवार की कैटिगरी में अमेरिका (78.9 पॉइंट) औ चीन (73.6 पॉइंट) को रखा गया है। वहीं भारत के बाद मध्यम श्रेणी की ताकतों में जापन, रूस और अन्य देशों का नाम आता है। उत्तर कोरिया का नाम छोटी ताकतों की श्रेणी में रखा गया है।
बढ़ गए भारत के पॉइंट
पिछले साल के मुकाबले भारत के पॉइंट बढ़ गए हैं। पिछले साल यानी 2025 की रैंकिंग में भारत को 40 पॉइंट मिले थे जबकि इस बार 40.5 पॉइंट मिले हैं। ऑस्टेरिलया का लोवी इंस्टिट्यूट हर साल यह इंडेक्स जारी करता है। यह रैंकिंग अंतरराष्ट्रीय नीति और थिंक टैंक को आधार बनाकर दी जाती है। पिछले साल भी भारत को मेजर पावर में स्थान दिया गया था।
क्या है एशिया पावर इंडेक्स
एशिया पावर इंडेक्स में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक मजबूती, सैन्य क्षमता, डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक प्रभाव और भविष्य के संसाधनों आधार बनाकर रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव रखने वाली ताकतों को भी शामिल किया जाता है। जैसे की रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका को भी रैंकिंग में शामिल किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 और 2026 में आर्थिक क्षेत्र में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
अमेरिका और चीन किस स्थान पर
एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका सबसे ऊपर है और इसे सुपरपार की कैटिगरी में रखा गया है। इस कैटिगरी में उसके साथ चीन भी है। इसके बाद तीसरा स्थान भारत का है। भारत अकेला ही मेजर पावर कैटिगरी में है। मध्यम शक्ति वाले देशों में जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया. सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड, वियतनाम, न्यूजीलैंड, ताइवान, फिलीपीन्स और अंत में पाकिस्तान का नाम है।
छोटी ताकतों में कौन से देश
चौथी श्रेणी के देशों में उत्तर कोरिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, लाओ, मंगोलिया, पपुआ न्यू गिनी, नेपाल का नाम शामिल किया गया है। बता दें कि सेना की ऑपरेशन इफिशिएंशी, सेना की तैयारी और जवानों के उत्साह को लेकर भी अध्ययन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को इस रैंकिंग में फायदा मिला है। वहीं पिछले साल के मुकाबले अमेरिका के पॉइंट कम हुए हैं। इसके पीछे ईरान युद्ध वजह है। इतने दिनों के युद्ध के बाद भी अमेरिका किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। वहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें