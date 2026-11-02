ASI ने शिवसेना नेता को फंसाने के लिए गद्दे के नीचे रखी हेरोइन; CCTV में हुआ कैद, अब ऐक्शन

पुलिस टीम ने छापेमारी के दौरान गद्दे के नीचे से 30 ग्राम हेरोइन मिलने का दावा किया और महंत कश्मीर गिरि को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, शनिवार शाम को जब कमरे में लगे गुप्त कैमरे की रिकॉर्डिंग आई तो पूरे मामले पर सवाल खड़े हो गए।

पंजाब के खन्ना में शिवसेना नेता महंत कश्मीर गिरि को हेरोइन के झूठे मामले में फंसाने के आरोप में ASI को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने खुद गिरि के घर में गद्दे के नीचे हेरोइन रखी और फिर पुलिस टीम ने छापा मारकर उसे बरामद करने का दावा किया। कमरे में लगे गुप्त कैमरे में एएसआई की यह हरकत कैद हो गई। वीडियो सामने आने के बाद खन्ना के सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) दर्पण अहलूवालिया ने ASI सुखदेव सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मामले की जांच के लिए एसपी स्तर के अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी भी बनाया गया है।

मामले की शुरुआत शिवसेना नेता महंत कश्मीर गिरि के ड्राइवर गुरजंत सिंह उर्फ जंटा की गिरफ्तारी से हुई थी। पुलिस ने उसे 7.5 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था। इसके बाद पूछताछ के दौरान गुरजंत ने गिरि का नाम लिया। इसी आधार पर पुलिस ने शिवसेना नेता के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। शनिवार दोपहर केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CIA) में तैनात एएसआई सुखदेव सिंह सादे कपड़ों में खन्ना के खटीकां चौक के पास स्थित गिरि के घर पहुंचा। उसे पता नहीं था कि कमरे में गुप्त कैमरा लगा है। कैमरे में वह गद्दे के नीचे कोई सामान रखते हुए दिखाई दिया। इसके कुछ देर बाद सदर थाने के SHO विजयपाल सिंह और सिटी-2 थाने के एसएचओ तरविंदर कुमार बेदी समेत पुलिस की एक टीम गिरि के साथ उनके घर पहुंची।

30 ग्राम हेरोइन मिलने का दावा पुलिस टीम ने छापेमारी के दौरान उसी गद्दे के नीचे से 30 ग्राम हेरोइन मिलने का दावा किया और महंत कश्मीर गिरि को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, शनिवार शाम को जब कमरे में लगे गुप्त कैमरे की रिकॉर्डिंग सीनियर अधिकारियों ने देखी तो पूरे मामले पर सवाल खड़े हो गए। फुटेज में ASI सुखदेव सिंह की गतिविधियां सामने आने के बाद एसएसपी दर्पण अहलूवालिया ने गिरि को मामले से तत्काल मुक्त करने का आदेश दिया। इस घटनाक्रम ने पुलिस की कार्रवाई और बरामदगी के दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।