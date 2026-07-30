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2014 के बाद रेलवे में कितने लोगों की जॉब लगी, फिर अश्विणी वैष्णव ने क्या कहा

By Nisarg Dixit
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Railway Jobs: रेलवे की नौकरियों का डेटा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में पेश किया है। उन्होंने बताया है कि इस दौरान 5 लाख से ज्यादा लोगों की भर्ती की गई है। उन्होंने लोकसभा में टीटीई को मिलने वाली जिम्मेदारियों का भी ब्योरा दिया है।

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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सरकार ने 12 सालों में कितनी नौकरियां दी हैं। (@RailMinIndia/X via PTI Photo)

Railway Jobs: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में दी गईं नौकरियों का ब्योरा संसद में पेश किया है। इन आंकड़ों में बीते 12 सालों में दी गईं नौकरियों का डेटा शामिल है। उन्होंने बुधवार को लोकसभा में बताया कि वर्ष 2014 से 30 जून 2026 तक रेलवे में 5.56 लाख लोगों की भर्ती की जा चुकी है, जिनमें दक्षिण रेलवे में 50,485 नियुक्तियां शामिल हैं।

वैष्णव ने कहा कि इसके मुकाबले 2004-05 से 2013-14 के बीच रेलवे में 4.11 लाख भर्तियां हुई थीं। रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे के विशाल नेटवर्क, बदलती तकनीक, आधुनिकीकरण और परिचालन संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर नई भर्तियां की जाती हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे भर्ती परीक्षाएं बड़े स्तर पर आयोजित की जाती हैं। इसके बावजूद रेलवे ने सभी निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी आयोजित की हैं।

TTE पर कितनी जिम्मेदारी

वैष्णव ने बताया कि एक टिकट निरीक्षक को ट्रेन के अधिक से अधिक पांच वातानुकूलित (एसी) डिब्बे या तीन 'चेयर कार' या 'स्लीपर' डिब्बों में यात्रियों के टिकट की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे अपने कर्मियों का बेहतर इस्तेमाल करने के उद्देश्य से यात्रा टिकट निरीक्षक (TTE) को ट्रेन और स्टेशन पर तैनात करती है।

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क्या था सवाल

नांदेड़ के कांग्रेस सांसद रवींद्र वसंतराव चव्हाण ने टीटीई पर काम के बोझ का मुद्दा उठाते हुए पूछा था कि क्या मौजूदा व्यवस्था के तहत उत्तर रेलवे की ट्रेनों में अतिरिक्त टीटीई यात्रा करते हैं, खासकर दिल्ली के सराय रोहिल्ला और जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बीच परिचालित होने वाली ट्रेन संख्या 22401/22402 में।

वैष्णव ने कहा कि नए दिशानिर्देश के मुताबिक, अधिक से अधिक पांच एसी डिब्बे या तीन 'चेयर कार' या 'स्लीपर' डिब्बे के लिए एक टीटीई तैनात किया जाता है। रेल मंत्री ने कहा, 'किसी ट्रेन में कितने टीटीई तैनात किए जाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितने और किस तरह के डिब्बे हैं। इससे मौजूदा कर्मियों का उपयुक्त इस्तेमाल हो पाता है तथा टिकट-जांच के साथ ही यात्रियों की मदद भी ठीक से हो पाती है।'

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उन्होंने कहा कि 'जोनल' रेलवे को समय-समय पर कर्मियों के बेहतर इस्तेमाल के उपाय अपनाने के लिए प्रशासनिक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

टिकट रद्द होने से कमाई पर दे चुके हैं जवाब

27 जुलाई को वैष्णव ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब दिया था, जिसमें बताया गया था कि भारतीय रेल टिकट रद्द किए जाने और प्रतीक्षारत टिकट से होने वाली आमदनी का क्षेत्र-वार रिकॉर्ड नहीं रखता है। वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए टिकटों पर लागू होने वाले रद्दीकरण शुल्क और समयसीमा, अन्य ट्रेन पर लागू नियमों से अलग हैं। उन्होंने दूसरी ट्रेनों के टिकट रद्द किए जाने के लिए नियमों की जानकारी एक तालिका के रूप में दी।

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वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के 'कन्फर्म' टिकट को रद्द किए जाने पर लागू नियमों की भी जानकारी दी। जवाब के मुताबिक, अगर कन्फर्म टिकट को ट्रेन के निर्धारित समय से कम से कम 72 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो किराए का 25 प्रतिशत हिस्सा काट लिया जाता है। अगर इसे 72 घंटे से लेकर आठ घंटे पहले तक रद्द किया जाता है, तो किराए का 50 प्रतिशत हिस्सा काट लिया जाता है और अगर ट्रेन के तय समय से आठ घंटे से भी कम समय पहले टिकट रद्द किया जाता है, तो कोई पैसा वापस नहीं दिया जाता।

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लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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