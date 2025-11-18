Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAshwini Vaishnav said bullet train inaugurated in August 2027 cover distance 100 km between Surat and Vapi
भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब चलेगी? जानें सबसे पहले कहां से कहां तक दौड़ेगी; रेल मंत्री ने सब बताया

भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब चलेगी? जानें सबसे पहले कहां से कहां तक दौड़ेगी; रेल मंत्री ने सब बताया

संक्षेप: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन का उद्घाटन अगस्त 2027 में होगा और शुरुआती चरण में यह गुजरात के सूरत और वापी के बीच 100 किलोमीटर हिस्से में चलेगी। इससे पहले वैष्णव ने कहा था कि शुरुआती चरण में बुलेट ट्रेन सूरत और बीलीमोरा के बीच 50 किलोमीटर के हिस्से में चलेगी।

Tue, 18 Nov 2025 08:53 PMDevendra Kasyap भाषा
share Share
Follow Us on

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन का उद्घाटन अगस्त 2027 में होगा और शुरुआती चरण में यह गुजरात के सूरत और वापी के बीच 100 किलोमीटर हिस्से में चलेगी। इससे पहले, वैष्णव ने कहा था कि शुरुआती चरण में बुलेट ट्रेन सूरत और बीलीमोरा के बीच 50 किलोमीटर के हिस्से में चलेगी। बता दें कि देश का पहला 508 किलोमीटर लंबा हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर साबरमती (अहमदाबाद) और मुंबई के बीच बनाया जा रहा है जिस पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी और यह ट्रेन दो घंटे 17 मिनट में अपना सफर पूरा करेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वैष्णव ने यहां रेल भवन में संवाददाताओं से कहा कि अगस्त 2027 में बुलेट ट्रेन का उद्घाटन होगा तथा शुरुआती चरण में यह सूरत और वापी के बीच 100 किलोमीटर के हिस्से में चलेगी। इससे पहले, शुरुआती चरण में इसी समयसीमा के भीतर सूरत और बीलीमोरा के बीच 50 किलोमीटर हिस्सों खोलने की योजना बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी चार स्टेशनों पर रुकते हुए एक घंटा 58 मिनट में तय करेगी। हालांकि, अगर यह सभी 12 स्टेशनों पर रुकती है तो पूरा सफर दो घंटे 17 मिनट में तय करेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाल में सूरत स्टेशन के दौरे के बारे में वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री निर्माण की गति से संतुष्ट थे। वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना से हमने जो कुछ भी सीखा है उसका उपयोग न केवल रेलवे और अन्य उच्च गति परियोजनाओं में, बल्कि अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए। हमने इस परियोजना में एक के बाद एक नवाचार किए हैं।

उन्होंने कहा कि यह एक जटिल परियोजना है और सबसे बड़ी चुनौती इसका डिजाइन है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पूरी परियोजना 2029 के अंत तक चालू हो जाएगी। हालांकि रेल मंत्रालय ने कॉरिडोर पर सिग्नलिंग सिस्टम लगाने के लिए सीमेंस के नेतृत्व वाले एक संयुक्त उपक्रम को ठेका दिया है, लेकिन उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि हो सकती कि यह प्रणाली जापानी शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के लिए उपयुक्त न हो। मंत्रालय ने ‘भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड’ से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने सक्षम एक उच्च गति वाली ट्रेन को स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए भी कहा है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Bullet Train National Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।