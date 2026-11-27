परिसीमन बिल पर आशुतोष रांका ने विपक्ष को घेरा, बोले- देश रखे ऐसे नेताओं पर नजर
आशुतोष रांका ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि 30 नवंबर को पूरा देश संसद की कार्यवाही पर पैनी नजर रखेगा। महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार का मत है कि सभी को इसका समर्थन करना चाहिए।
केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान सरकार महिला आरक्षण और उससे जुड़ा परिसीमन विधेयक लाने की तैयारी में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने इसके लिए जरूरी बहुमत का जुगाड़ कर लिया है। इस सबके बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आशुतोष रांका का भी बयान सामने आया, जिसने विपक्ष पर भी हमला किया है। उनका कहना है कि इस मामले पर भाजपा का स्टैंड तो साफ है, लेकिन देश को विपक्ष पर भी नजर रखनी होगी।
रांका ने एक्स पर किए एक पोस्ट में लिखा, ''30 नवंबर को पूरा देश संसद की कार्यवाही पर पैनी नजर रखेगा। महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार का मत है कि सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। इसकी आड़ में सरकार चुनावी सीमाओं में फेरबदल करना चाहती है। इसके जरिए उन राज्यों में सीटों की संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, जो जनसंख्या नियंत्रण के मामले में पीछे रह गए हैं।''
सीजेपी नेता ने आगे लिखा, ''इन दोनों मुद्दों पर भाजपा का रुख तो स्पष्ट है, लेकिन देश को उन पार्टियों और नेताओं पर नजर रखनी चाहिए जो अपना पाला बदल लेंगे। या तो पैसे मिलने की वजह से वह ऐसा करेंगे या फिर इसलिए क्योंकि उनमें अब जरा भी नैतिक साहस नहीं बची है। जनता के जनादेश के साथ किए गए इस विश्वासघात को इस बार माफ नहीं किया जाएगा।''
लोकसभा का क्या है बहुमत का गणित?
केंद्र सरकार ने अगर महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा का रास्ता पार कर लिया जो राज्यसभा में भी दिक्कत नहीं आएगी। वहां उसे नौ और सांसदों के जरूरत होगी, जो दल लोकसभा में साथ आएंगे उनको साथ लेकर वह राज्यसभा का आंकड़ा भी पार लेगी। लेकिन, सरकार को विधेयक पास कराने के लिए लोकसभा में 36 और सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। सरकार के जो दावे हैं उनमें उसे वाायएसआरसीपी और राकांपा (शप) के 12 सांसदों का समर्थन मिल सकता है। 24 अन्य सांसदों के लिए उसे द्रमुक के 22 का समर्थन जरूरी होगा।
आपको बता दें कि लोकसभा की बैठक 30 नवंबर से और राज्यसभा की बैठक दो दिसंबर से बुलाई गई है। दोनों सदनों की बैठक तीन दिसंबर को समाप्त होगी। ऐसे संकेत है कि इस दौरान सरकार महिला आरक्षण और उससे जुड़ा परिसीमन विधेयक लाने की तैयारी में है। हालांकि, सरकार ने अभी एजेंडा नहीं बताया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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