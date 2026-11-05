'पेपर लीक से वोट चोरी तक...; BJP-CJP के बीच 'पाकिस्तान WAR', फंडिंग पर आशुतोष रांका का पलटवार

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने पाकिस्तान से फंडिंग मिलने के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जवाब दिया है। मंत्री ने कहा था कि रांका को पाकिस्तानी नेताओं और उनके लोगों के जरिए पैसे मिले हैं।

बीजेपी और सीजेपी के बीच अब 'पाकिस्तान वार' शुरू हो गया है। दोनों ही एक एक दूसरे को पाकिस्तान के नाम पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत बीजेपी की ओर से हुई थी, अब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) भी उसी पिच पर बल्लेबाजी कर रही है। सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने पाकिस्तान से फंडिंग मिलने के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जवाब देते हुए सरकार पर तंज कसा है। मंत्री ने आरोप लगाया था कि रांका को पाकिस्तानी से फंडिंग हो रही है। इस आरोप के बाद रांका ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया दी है और सीधा सवाल पूछा है।

एक्स पर आशुतोष ने क्या लिखा है? सोशल मीडिया एक्स पर आशुतोष ने लिखा कि अगर ऐसा था तो आप हमसे बातचीत क्यों कर रहे थे? रांका का यह बयान मंत्री के आरोपों को खारिज करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने आगे सरकार की नीतियों और देश में चल रही समस्याओं का जिक्र करते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में लिखा कि पेपर लीक किसने कराए? पाकिस्तान। स्कूल किसने बर्बाद किए? पाकिस्तान। वोट चोरी किसने करवाई? पाकिस्तान। देश में बेरोजगारी किसने फैलाई? पाकिस्तान।

अभिजीत दीपके ने भी कसा था तंज इससे पहले सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी जितेंद्र सिंह के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मंत्री के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और उसके साथ एक मजेदार GIF पोस्ट किया। इस GIF में एक व्यक्ति अपने सिर पर नोटों की गड्डियां रखे हुए दिख रहा है। बता दें कि दीपके पर अमेरिका से फंडिंग मिलने के आरोप लगाए गए थे।

4 नवंबर को भी अभिजीत दीपके ने एक पोस्ट शेयर कर सवाल किया था कि और सौरभ को? दीपके का कहना था कि मुझे तो अमेरिका से और रांका को पाकिस्तान से... ऐसे में मंत्री को बताना चाहिए कि सौरभ को कहां से फंडिंग हो रही है?

क्या है पूरा मामला? दरअसल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये आरोप 3 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि अभिजीत दीपके को अमेरिका में रहने वाले कुछ लोगों से आर्थिक मदद मिली है। वहीं आशुतोष रांका को पाकिस्तानी नेताओं से कथित तौर पर पैसे मिले और ये पैसे बिचौलियों के जरिए दिए गए। मंत्री ने साफ कहा कि यह फंडिंग भारत के हितों के खिलाफ काम करने के लिए इस्तेमाल हो रही है।

मंत्री ने आगे कहा कि विदेशी फंडिंग से चलने वाले NGO, कथित डीप स्टेट से जुड़े लोग और भारत के खिलाफ काम करने वाले संगठन सरकार की नीतियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उनका मकसद देश में जनमत को प्रभावित करना और सरकार के खिलाफ माहौल बनाना है।