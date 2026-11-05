'पेपर लीक से वोट चोरी तक...; BJP-CJP के बीच 'पाकिस्तान WAR', फंडिंग पर आशुतोष रांका का पलटवार
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने पाकिस्तान से फंडिंग मिलने के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जवाब दिया है। मंत्री ने कहा था कि रांका को पाकिस्तानी नेताओं और उनके लोगों के जरिए पैसे मिले हैं।
बीजेपी और सीजेपी के बीच अब 'पाकिस्तान वार' शुरू हो गया है। दोनों ही एक एक दूसरे को पाकिस्तान के नाम पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत बीजेपी की ओर से हुई थी, अब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) भी उसी पिच पर बल्लेबाजी कर रही है। सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने पाकिस्तान से फंडिंग मिलने के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जवाब देते हुए सरकार पर तंज कसा है। मंत्री ने आरोप लगाया था कि रांका को पाकिस्तानी से फंडिंग हो रही है। इस आरोप के बाद रांका ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया दी है और सीधा सवाल पूछा है।
एक्स पर आशुतोष ने क्या लिखा है?
सोशल मीडिया एक्स पर आशुतोष ने लिखा कि अगर ऐसा था तो आप हमसे बातचीत क्यों कर रहे थे? रांका का यह बयान मंत्री के आरोपों को खारिज करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने आगे सरकार की नीतियों और देश में चल रही समस्याओं का जिक्र करते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में लिखा कि पेपर लीक किसने कराए? पाकिस्तान। स्कूल किसने बर्बाद किए? पाकिस्तान। वोट चोरी किसने करवाई? पाकिस्तान। देश में बेरोजगारी किसने फैलाई? पाकिस्तान।
अभिजीत दीपके ने भी कसा था तंज
इससे पहले सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी जितेंद्र सिंह के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मंत्री के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और उसके साथ एक मजेदार GIF पोस्ट किया। इस GIF में एक व्यक्ति अपने सिर पर नोटों की गड्डियां रखे हुए दिख रहा है। बता दें कि दीपके पर अमेरिका से फंडिंग मिलने के आरोप लगाए गए थे।
4 नवंबर को भी अभिजीत दीपके ने एक पोस्ट शेयर कर सवाल किया था कि और सौरभ को? दीपके का कहना था कि मुझे तो अमेरिका से और रांका को पाकिस्तान से... ऐसे में मंत्री को बताना चाहिए कि सौरभ को कहां से फंडिंग हो रही है?
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये आरोप 3 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि अभिजीत दीपके को अमेरिका में रहने वाले कुछ लोगों से आर्थिक मदद मिली है। वहीं आशुतोष रांका को पाकिस्तानी नेताओं से कथित तौर पर पैसे मिले और ये पैसे बिचौलियों के जरिए दिए गए। मंत्री ने साफ कहा कि यह फंडिंग भारत के हितों के खिलाफ काम करने के लिए इस्तेमाल हो रही है।
मंत्री ने आगे कहा कि विदेशी फंडिंग से चलने वाले NGO, कथित डीप स्टेट से जुड़े लोग और भारत के खिलाफ काम करने वाले संगठन सरकार की नीतियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उनका मकसद देश में जनमत को प्रभावित करना और सरकार के खिलाफ माहौल बनाना है।
मंत्री ने ये आरोप ऐसे समय में लगाए हैं जब देश के कई हिस्सों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी जोरों पर उठाई जा रही है। कई विपक्षी दल और संगठन SIR प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और इसे मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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