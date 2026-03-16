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अशोका यूनिर्विसिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बड़ी राहत, बंद होगा केस

Mar 16, 2026 11:31 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हरियाणा सरकार ने कहा कि हमने अली खान महमूदाबाद के खिलाफ केस चलाने की अनुमति नहीं दी है। सरकार की इस टिप्पणी के बाद कोर्ट ने कहा कि फिर तो चैप्टर क्लोज ही हो गया है। अब केस बंद कर सकते हैं। बता दें कि अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था।

अशोका यूनिर्विसिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बड़ी राहत, बंद होगा केस

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टिप्पणी किए जाने के मामले में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे केस को बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले को उन्होंने अदालत में चुनौती दी थी। आज इस केस में हरियाणा सरकार ने कहा कि हमने अली खान महमूदाबाद के खिलाफ केस चलाने की अनुमति नहीं दी है। सरकार की इस टिप्पणी के बाद कोर्ट ने कहा कि फिर तो चैप्टर क्लोज ही हो गया है। अब केस बंद कर सकते हैं।

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हरियाणा सरकार ने इस मामले में कहा कि हम एक बार के लिए उदारता दिखाते हैं। इसके साथ ही यह चेतावनी भी दी जाती है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद फिर से ऐसा नहीं करेंगे। हरियाणा सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह पहला मामला है। इसलिए हम उदारता दिखाते हुए केस चलाने को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। इस तरह यह प्रकरण समाप्त होता है। उन्हें इस बात की चेतावनी दी जानी चाहिए कि ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। 3 मार्च, 2026 को केस चलाने की अनुमति ना देने वाला आदेश जारी कर दिया गया है।

इस पर महमूदाबाद के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि हम आपके आभारी हैं कि इस तरह का फैसला आपने लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कई बार कुछ अस्पष्ट लिखना ज्यादा समस्या बढ़ा देता है। कई बार स्थिति ज्यादा संवेदनशील होती है। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। याची अली खान महमूदाबाद को लेकर शीर्ष अदालत ने कहा कि वह काफी पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं। उन्हें भविष्य में परिपक्वता दिखानी होगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिया था 6 महीने का वक्त

इससे पहले जनवरी में अदालत ने हरियाणा सरकार को 6 सप्ताह का वक्त दिया था कि वह विचार करे कि महमूदाबाद के खिलाफ केस वापस लिया जा सकता है या नहीं। वहीं चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा था कि पहली बार की बात है तो हम राहत देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन यह भी उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा सरकार से पूछा था कि पहली बार का मामला है तो क्या उदारता दिखाते हुए केस बंद नहीं किया जा सकता। अब इस मामले में सुनवाई फिर से हुई तो हरियाणा सरकार ने कहा कि हम उदारता दिखाने को तैयार हैं। बस इतना होना चाहिए कि अली खान महमूदाबाद को चेतावनी दी जाए कि वह भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

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लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

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