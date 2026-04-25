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अरविंद केजरीवाल एंड फैमिली को घर में रखने वाले ने भी छोड़ा साथ, कैसे इतनी बिगड़ी बात

Apr 25, 2026 12:22 pm ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। राघव चड्ढा को 2 अप्रैल को केजरीवाल ने राज्यसभा में उप-नेता के पद से हटाकर अशोक मित्तल को नियुक्त किया था।

अरविंद केजरीवाल एंड फैमिली को घर में रखने वाले ने भी छोड़ा साथ, कैसे इतनी बिगड़ी बात

Arvind Kejriwal: दिल्ली की राजनीति में शुक्रवार का दिन काफी हंगामेदार रहा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को उस समय काफी गहरा धक्का लगा, जब राघव चड्ढा के नेतृत्व में सात सांसदों ने पार्टी छोड़ने और सत्तारूढ़ भाजपा में विलय का ऐलान कर दिया। उन सात सांसदों में अशोक मित्तल का भी नाम शामिल है, जिन्होंने 2024 में जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल को उनके परिवार को नई दिल्ली में 5, फिरोजशाह रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर रखा था। केजरीवाल ने उस घर को सांसदों की बगावत से कुछ ही घंटे पहले छोड़ा और नए सरकारी आवास में शिफ्ट हुए। इतने दिनों तक उनके घर में रहने के बावजूद केजरीवाल को उनके बगावत की भनक तक नहीं लगी।

आपको बता दें कि केवल अशोक मित्तल ही नहीं, बल्कि AAP के कई दिग्गज चेहरों ने एक साथ पार्टी को अलविदा कह दिया। उनमें अशोक मित्तल, राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, राजिंदर गुप्ता और विक्रम साहनी जैसे नाम शामिल हैं।

कब लिखी गई बगावत की पटकथा?

पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। राघव चड्ढा को 2 अप्रैल को केजरीवाल ने राज्यसभा में उप-नेता के पद से हटाकर अशोक मित्तल को नियुक्त किया था। सूत्रों के अनुसार, चड्ढा को खामोश करने की कोशिश की जा रही थी। चड्ढा अकेले इस्तीफा नहीं दे सकते थे क्योंकि उन पर दल-बदल विरोधी कानून लागू होता। दो-तिहाई बहुमत के साथ यह सामूहिक पलायन कानूनी बाधाओं को पार कर गया।

स्वाति मालीवाल: मई 2024 में बिभव कुमार द्वारा कथित मारपीट के मामले के बाद से ही मालीवाल और पार्टी के बीच रिश्ते पूरी तरह टूट चुके थे।

सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल को इस बगावत की भनक लग गई थी। उन्होंने शुक्रवार शाम को सभी सांसदों को अपने घर बैठक के लिए बुलाया था। उन्होंने सांसदों से वादा किया था कि यदि वे पार्टी से खुश नहीं हैं और अभी इस्तीफा देते हैं, तो उन्हें अगले कार्यकाल में फिर से टिकट दिया जाएगा। इससे पहले कि यह बैठक हो पाती, सांसदों ने समय से पहले ही अपने इस्तीफे और भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर दी।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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